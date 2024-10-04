Российские захватчики теряют наступательный потенциал — в ISW объяснили причину

Российские захватчики на бронетехнике. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские захватчики истощены, а их армия теряет наступательный потенциал. Это произошло из-за значительных потерь, которые несет враг, пытаясь прорвать украинскую оборону на нескольких направлениях.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

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Россияне несут тяжелые потери

Несколько месяцев назад, готовясь к летнему наступлению, российское военное командование накопило сформировавшую мощную оперативную группировку численностью до 70 тысяч человек. Эта группировка должна была атаковать на севере Харьковской области и поддерживать наступление на Покровск в Донецкой области.

Впрочем, по информации аналитиков ISW, изнурительные бои, которые продолжались последние несколько месяцев, существенно истощили российские резервы. Значительная их часть была израсходована на неудачное наступление на Харьковщине, усиление атак на Покровск и в западной части Донецкой области. Также россияне должны были реагировать на украинскую операцию в Курской области.

"Нынешняя российская наступательная операция летом 2024 года, вероятно, достигнет кульминации в ближайшие недели и месяцы. Однако российские войска, тем не менее, могут продолжать проводить наступательные операции в значительно меньшем темпе по всей территории Украины", — говорится в отчете ISW.

По мнению экспертов ISW, таким образом они надеются, что последовательное наступательное давление помешает ВСУ накопить живую силу и ресурсы, необходимые для перехвата инициативы по всему театру военных действий.

Кроме серьезных потерь в живой силе, россияне терпят тяжелые потери в бронетехнике, что может заставить их пересмотреть тактику наступления.

Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин предложил внести некоторые изменения в российскую доктрину ядерного сдерживания, расширив причины применения ядерного оружия. В Институте исследования войны (ISW) считают, что такие заявления манипулятивны для влияния на Запад.

Напомним, что Украина предприняла ряд важных мер, чтобы устранить нехватку человеческих ресурсов в Вооруженных силах. При этом задержка и недостаточность западной военной помощи продолжают ограничивать ее возможности для создания эффективных боевых подразделений.