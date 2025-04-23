Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Россияне ударили ракетами по Сумской области — детали arrow

Россияне ударили ракетами по Сумской области — детали

23 апреля 2025 16:20
Карина Приходько - Редактор
Ракетный удар по Сумской области 23 апреля — что известно
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС
Карина Приходько - Редактор

Российские войска в среду, 23 апреля, нанесли ракетный удар по Сумской области. Под прицелом врага оказалась Коровинская громада.

Об этом сообщила председатель Роменской районной военной администрации Валентина Назаренко.

Реклама
Читайте также:

Ракетный удар по Сумской области 23 апреля

Около 15:42 мониторинговые каналы сообщали, что в пределах Роменского района Сумской области раздался громкий взрыв. Как выяснилось, российские войска ударили по региону баллистической ракетой "Искандер-М".

Ракетний удар по Сумській області 23 квітня
Скриншот сообщения мониторингового канала

Незадолго информацию подтвердила и Валентина Назаренко. По ее словам, враг ударил по территории Коровинской громады. Сейчас последствия ракетного удара уточняются, а к ликвидации привлечены все силы и средства.

Удар по Коровинській громаді на Сумщині
Скриншот сообщения Валентины Назаренко

Напомним, 23 апреля оккупанты ударили дроном по автобусу с работниками предприятия в Марганце на Днепропетровщине. Есть погибшие и раненые.

Кроме того, этой ночью РФ атаковала гражданскую инфраструктуру Полтавы. В результате обстрела много повреждений и есть раненые.

россияне Сумская область обстрелы война в Украине ракетный удар
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама