Ракетный удар по Сумской области 23 апреля — что известно

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС

Российские войска в среду, 23 апреля, нанесли ракетный удар по Сумской области. Под прицелом врага оказалась Коровинская громада.

Об этом сообщила председатель Роменской районной военной администрации Валентина Назаренко.

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Ракетный удар по Сумской области 23 апреля

Около 15:42 мониторинговые каналы сообщали, что в пределах Роменского района Сумской области раздался громкий взрыв. Как выяснилось, российские войска ударили по региону баллистической ракетой "Искандер-М".

Скриншот сообщения мониторингового канала

Незадолго информацию подтвердила и Валентина Назаренко. По ее словам, враг ударил по территории Коровинской громады. Сейчас последствия ракетного удара уточняются, а к ликвидации привлечены все силы и средства.

Скриншот сообщения Валентины Назаренко

Напомним, 23 апреля оккупанты ударили дроном по автобусу с работниками предприятия в Марганце на Днепропетровщине. Есть погибшие и раненые.

Кроме того, этой ночью РФ атаковала гражданскую инфраструктуру Полтавы. В результате обстрела много повреждений и есть раненые.