Ракетный удар по Сумской области 23 апреля — что известно

Россияне ударили ракетами по Сумской области — детали
Российские войска в среду, 23 апреля, нанесли ракетный удар по Сумской области. Под прицелом врага оказалась Коровинская громада.
Об этом сообщила председатель Роменской районной военной администрации Валентина Назаренко.
Ракетный удар по Сумской области 23 апреля
Около 15:42 мониторинговые каналы сообщали, что в пределах Роменского района Сумской области раздался громкий взрыв. Как выяснилось, российские войска ударили по региону баллистической ракетой "Искандер-М".
Незадолго информацию подтвердила и Валентина Назаренко. По ее словам, враг ударил по территории Коровинской громады. Сейчас последствия ракетного удара уточняются, а к ликвидации привлечены все силы и средства.
Напомним, 23 апреля оккупанты ударили дроном по автобусу с работниками предприятия в Марганце на Днепропетровщине. Есть погибшие и раненые.
Кроме того, этой ночью РФ атаковала гражданскую инфраструктуру Полтавы. В результате обстрела много повреждений и есть раненые.
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