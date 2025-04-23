Ракетний удар по Сумщині 23 квітня — що відомо

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС

Російські війська у середу, 23 квітня, завдали ракетного удару по Сумській області. Під прицілом ворога опинилась Коровинська громада.

Про це повідомила голова Роменської районної військової адміністрації Валентина Назаренко.

Реклама

Читайте також:

Ракетний удар по Сумщині 23 квітня

Близько 15:42 моніторингові канали повідомляли, що в межах Роменського району Сумщини пролунав гучний вибух. Як з'ясувалося, російські війська вдарили по регіону балістичною ракетою "Іскандер-М".

Скриншот допису моніторингового каналу

Незадовго інформацію підтвердила і Валентина Назаренко. За її словами, ворог вдарив по території Коровинської громади. Наразі наслідки ракетного удару уточнюються, а до ліквідації залучено всі сили та засоби.

Скриншот допису Валентини Назаренко

Нагадаємо, 23 квітня окупанти вдарили дроном по автобусу з працівниками підприємства у Марганці на Дніпропетровщині. Є загиблі та поранені.

Крім того, цієї ночі РФ атакувала цивільну інфраструктуру Полтави. Внаслідок обстрілу багато пошкоджень та є поранені.