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Россияне хотели убить командира "Грузинского легиона" — детали

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 12:23
РФ хотела ликвидировать командира "Грузинского легиона"
Командир батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили. Фото: armyinform.com.ua
Ключові моменти Командир "Грузинского легиона" об операции РФ против него

Российские оккупанты планировали убить командира добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамуку Мамулашвили. Как выяснилось, ФСБ РФ готовила фабрику киллеров.

Об этом Мамука Мамулашвили рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 25 июня.

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Командир "Грузинского легиона" об операции РФ против него

Как рассказал Мамука Мамулашвили, Служба безопасности Украины спасла ему жизнь, ведь российские захватчики сделали командира приоритетной целью.

По его словам, ФСБ готовила целую фабрику киллеров, чтобы "лишить Украину друзей".

Военный отметил, что агента, которого завербовала Россия, удалось обнаружить заблаговременно и успешно обезвредили.

Мамулашвили добавил, что это уже не первая сорванная операция россиян против него, а "Грузинский легион" как символ международной поддержки Украины давно стал для Кремля мишенью.

Напомним, что недавно в Харькове Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратили очередную попытку теракта, организованного спецслужбами РФ.

Кроме того, российские спецслужбы пытались устроить теракт возле главного офиса СБУ на улице Владимирской в Киеве.

ВСУ обстрелы война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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