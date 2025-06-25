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Головна Армія Росіяни планували вбити командира "Грузинського легіону" — деталі

Росіяни планували вбити командира "Грузинського легіону" — деталі

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 12:23
РФ хотіла ліквідувати командира "Грузинського легіону"
Командир батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі. Фото: armyinform.com.ua
Ключові моменти Командир "Грузинського легіону" про операцію РФ проти нього

Російські окупанти планували вбити командира добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамуку Мамулашвілі. Як з'ясувалося, ФСБ РФ готувала фабрику кілерів.

Про це Мамука Мамулашвілі розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 25 червня.

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Командир "Грузинського легіону" про операцію РФ проти нього

Як розповів Мамука Мамулашвілі, Служба безпеки України врятувала йому життя, адже російські загарбники зробили командира пріоритетною ціллю.

За його словами, ФСБ готувала цілу фабрику кілерів, аби "позбавити Україну друзів".

Військовий зазначив, що агента, якого завербувала Росія, вдалося виявити завчасно та успішно знешкодили.

Мамулашвілі додав, що це вже не перша зірвана операція росіян проти нього, а "Грузинський легіон" як символ міжнародної підтримки України давно став для Кремля мішенню.

Нагадаємо, що нещодавно у Харкові Служба безпеки України спільно з Національною поліцією запобігли черговій спробі теракту, організованого спецслужбами РФ.

Крім того, російські спецслужби намагалися влаштувати теракт біля головного офісу СБУ на вулиці Володимирській у Києві.

ЗСУ обстріли війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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