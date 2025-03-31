Россияне имели списки разведчиков и их семей — представительница ГУР

Российские войска. Фото: росСМИ

Представительница Главного управления разведки Министерства обороны Украины Гайде Ризаева, которая сама пережила плен, поделилась деталями о работе в первые дни оккупации Киевщины. По ее словам, российские силы заранее имели подготовленные списки украинских граждан, которые подлежали насильственному захвату.

Об этом Гайде Ризаева рассказала в эфире Ранок.LIVE.

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Гайде Ризаева рассказала, что уже имея опыт пребывания в плену, понимала, какие зверства будут совершать оккупанты дальше. По словам Ризаевой, враг имел подготовленные списки с именами: политические активисты, участники АТО, разведчики, сотрудники спецслужб и члены их семей.

"Я очень хорошо поняла то, что у них есть соответствующие списки, то есть если они заходят в Иванков, у них есть списки там Иванов, Петров, Сидоров, Гриценко, список номер один политический, список АТОшников, которые принимали участие в антитеррористической операции, список разведчиков, список сотрудников других спецслужб. То есть эти списки, которые сотрудники спецслужб, эти списки, которые АТОшники, это и их семьи", — рассказала Гайде Ризаева.

Именно по этой причине, отмечает Гайде Ризаева, ее первой эвакуационной миссией стал вывоз семьи украинского разведчика из Ясногородки. Она подчеркнула, что в таких случаях захват семьи часто приводит к фатальным последствиям.

"Я уверена в том, что если эта семья, даже если сам сотрудник находится в другом неоккупированном месте, но его семья остается дома, они захватывают эту семью и, к сожалению, очень часто эти обстоятельства приводят к ужасному, летальному исходу", — сказала Ризаева.

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