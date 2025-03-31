Росіяни мали списки розвідників і їхніх родин — представниця ГУР

Російські війська. Фото: росЗМІ

Представниця Головного управління розвідки Міністерства оборони України Гайде Різаєва, яка сама пережила полон, поділилася деталями про роботу в перші дні окупації Київщини. За її словами, російські сили заздалегідь мали підготовлені списки українських громадян, які підлягали насильницькому захопленню.

Про це Гайде Різаєва розповіла в ефірі Ранок.LIVE.

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Гайде Різаєва розповіла, що вже маючи досвід перебування в полоні, розуміла, які звірства чинитимуть окупанти далі. За словами Різаєвої, ворог мав підготовлені списки з іменами: політичні активісти, учасники АТО, розвідники, співробітники спецслужб та члени їхніх родин.

"Я дуже добре зрозуміла те, що у них є відповідні списки, тобто якщо вони заходять в Іванків, у них є списки там Іванов, Петров, Сідоров, Гриценко, список номер перший там політичний, список АТОшників, які приймали участь в антитерористичній операції, список розвідників, список співробітників інших спецслужб. Тобто ці списки, які співробітники спецслужб, ці списки, які АТОшники, це та їх родини", — розповіла Гайде Різаєва.

Саме з цієї причини, наголошує Гайде Різаєва, її першою евакуаційною місією стало вивезення родини українського розвідника з Ясногородки. Вона підкреслила, що в таких випадках захоплення родини часто призводить до фатальних наслідків.

"Я впевнена в тому, що якщо ця родина, навіть якщо сам співробітник знаходиться в іншому неокупованому місці, але його родина залишається вдома, вони захоплюють цю родину, і, на жаль, дуже часто ці обставини приводять до жахливого, летального результату", — сказала Різаєва.

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