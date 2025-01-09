Российские захватчики хоронят корабли ЧФ среди судов для утилизации

Корабли Черноморского флота. Фото: росСМИ

Российские захватчики продолжают хоронить корабли своего Черноморского флота у причала Вторчермета в Инкермане. Отмечается, чтобы в этом месте обычно швартуют режущие на металл суда.

Об этом сообщает канал Крымский ветер в четверг, 9 января.

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Сообщается, что однажды у причала Вторчермета в Инкермане был пришвартован малый противолодочный корабль проекта 1124М "Альбатрос-М". На следующий день к тому месту прибыл минный тральщик.

Стоит отметить, что у причала Вторчермета обычно стоят списанные корабли и суда, идущие на металлолом. Швартируя там боевые корабли Черноморского флота, Россия стремится вывести их из-под удара Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что россияне продолжают строительство новой военно-морской базы на оккупированной территории Абхазии. Впрочем, эффективно использовать ее для военных действий на Черном море агрессор не сможет.

Напомним, россияне ежедневно прилагают немало усилий, чтобы уберечь Крымский мост, однако не могут обеспечить безопасность объекта.