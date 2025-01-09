Російські загарбники ховають кораблі ЧФ серед суден для утилізації

Кораблі Чорноморського флоту. Фото: росЗМІ

Російські загарбники продовжують ховати кораблі свого Чорноморського флоту біля причалу Вторчермета в Інкермані. Зазначається, щоб в цьому місці зазвичай швартують судна, які ріжуть на метал.

Про це повідомляє канал Крымский ветер у четвер, 9 січня.

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Повідомляється, що одного дня біля причалу Вторчермета в Інкермані був пришвартований малий протичовновий корабель проекту 1124М "Альбатрос-М". Наступного дня до того місця прибув мінний тральщик

Варто зазначити, що біля причалу Вторчермета зазвичай стоять списані кораблі та судна, які йдуть на металобрухт. Швартуючи там бойові кораблі Чорноморського флоту, Росія прагне вивести їх з-під удару Збройних сил України.

Раніше ми повідомляли, що росіяни продовжують будівництво нової військово-морської бази на окупованій території Абхазії. Втім, ефективно використовувати її для воєнних дій на Чорному морі агресор не зможе.

Нагадаємо, росіяни щодня докладають чимало зусиль, щоб вберегти Кримський міст, проте не можуть гарантувати безпеку об’єкта.