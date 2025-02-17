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Россияне атаковали Запорожье десятью БпЛА — какие последствия

17 февраля 2025 07:55
Ольга Антоновская - редактор
Обстрелы Запорожья 17 февраля — какие последствия вражеских атак
Поврежденные дома из-за атаки по Запорожской области. Фото: Telegram/Иван Федоров
Ольга Антоновская - редактор

Россияне за прошедшие сутки атаковали город Запорожье десятью ударными беспилотниками. Кроме того, обстреляли 12 населенных пунктов области.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в понедельник, 17 февраля.

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Как отметил Федоров, оккупанты выпустили по Запорожью 10 БпЛА. Взрывы в городе прогремели около после двух часов ночи.

"Взрывной волной повреждены складские помещения, произошли возгорания. Предварительно, без пострадавших", — отметил начальник ОВА.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 17 лютого
Сообщение об атаке на Запорожье. Фото: скриншот

Кроме того, в течение суток россияне атаковали 12 населенных пунктов. Поступило 13 сообщений о повреждении квартир и частных домов. Мирные жители не пострадали. Россияне нанесли по региону 486 ударов:

  • враг совершил 18 авиационных ударов по Каменскому, Лукьяновскому, Лобковому, Гуляйполю и Темировке;
  • 282 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Беленькое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новодаровку;
  • шесть обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Новоданиловку, Малую Токмачку и Новодаровку;
  • 180 артударов нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
Наслідки обстрілу Запоріжжя та області 17 лютого
Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

Напомним, также в ночь на 17 февраля россияне обстреляли Харьков. Город атаковали ударными беспилотниками. Известно о пострадавших и разрушениях.

Прошлой ночью громко было и в Киеве. Противовоздушная оборона в столице работала по вражеским дронам.

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