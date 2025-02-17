Обстріли Запоріжжя 17 лютого — які наслідки ворожих атак

Росіяни атакували Запоріжжя десятьма БпЛА — які наслідки
Росіяни минулої доби атакували місто Запоріжжя десятьма ударними безпілотниками. Крім того, обстріляли 12 населених пунктів області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram в понеділок, 17 лютого.
Наслідки обстрілів Запоріжжя та області
Як зазначив Федоров, окупанти випустили по Запоріжжю 10 БпЛА. Вибухи в місті пролунали близько після другої години ночі.
"Вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення, сталися займання. Попередньо, без постраждалих", — зазначив начальник ОВА.
Крім того, упродовж доби росіяни атакували 12 населених пунктів. Надійшло 13 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали. Росіяни завдали по регіону 486 ударів:
- ворог здійснив 18 авіаційних ударів по Кам'янському, Лук'янівському, Лобковому, Гуляйполю та Темирівці;
- 282 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку;
- шість обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку;
- 180 артударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, також в ніч проти 17 лютого росіяни обстріляли Харків. Місто атакували ударними безпілотниками. Відомо про постраждалих та руйнування.
Минулої ночі гучно було й у Києві. Протиповітряна оборона в столиці працювала по ворожих дронах.
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