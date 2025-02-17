Обстріли Запоріжжя 17 лютого — які наслідки ворожих атак

Пошкоджені будинки через атаку по Запорізькій області. Фото: Telegram/Іван Федоров

Росіяни минулої доби атакували місто Запоріжжя десятьма ударними безпілотниками. Крім того, обстріляли 12 населених пунктів області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram в понеділок, 17 лютого.

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Як зазначив Федоров, окупанти випустили по Запоріжжю 10 БпЛА. Вибухи в місті пролунали близько після другої години ночі.

"Вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення, сталися займання. Попередньо, без постраждалих", — зазначив начальник ОВА.

Повідомлення про атаку на Запоріжжя. Фото: скриншот

Крім того, упродовж доби росіяни атакували 12 населених пунктів. Надійшло 13 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали. Росіяни завдали по регіону 486 ударів:

ворог здійснив 18 авіаційних ударів по Кам'янському, Лук'янівському, Лобковому, Гуляйполю та Темирівці;

282 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку;

шість обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку;

180 артударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Повідомлення Івана Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, також в ніч проти 17 лютого росіяни обстріляли Харків. Місто атакували ударними безпілотниками. Відомо про постраждалих та руйнування.

Минулої ночі гучно було й у Києві. Протиповітряна оборона в столиці працювала по ворожих дронах.