РФ атаковала беспилотниками Украину - сколько дронов сбила ПВО

Мобильные огневые группы работают по целям РФ. Фото: ArmyInform.

В ночь на 22 апреля российские оккупанты атаковали территорию Украины беспилотниками. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть целей РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ во вторник, 22 апреля.

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Атака РФ на Украину 22 апреля

В ночь на 22 апреля 2025 года с (21:00 21 апреля) российские оккупанты атаковали города Украины 54 ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов). Этой ночью враг запускал дроны из районов: Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.

Воздушное нападение врага отражали: авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 38 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

Кроме того, 16 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Однако, к сожалению, не обошлось без последствий. Из-за вражеского обстрела пострадали Одесская и Киевская области.

В Воздушных силах отметили, что с 8:00 22 апреля началась новая волна российской атаки. Группы ударных БпЛА заходят с севера через Сумскую область.

В частности, по состоянию на момент публикации новости в Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БпЛА.

Скриншот сообщения ВС/Facebook

Напомним, что российские оккупанты атаковали Одессу дронами, в результате чего есть пострадавшие.

Взрывы в Одессе прогремели около 22:00 21 апреля. Военные предупреждали, что в направлении города летят ударные дроны.