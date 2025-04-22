РФ атакувала безпілотниками Україну — скільки дронів збила ППО

Мобільні вогневі групи працюють по цілях РФ. Фото: ArmyInform.

У ніч проти 22 квітня російські окупанти атакували територію України безпілотниками. Однак українським захисникам неба вдалося знищити значну частину цілей РФ.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у вівторок, 22 квітня.

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Атака РФ на Україну 22 квітня

У ніч на 22 квітня 2025 року із (21:00 21 квітня) російські окупанти атакували міста України 54-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів). Цієї ночі ворог запускав дрони з районів: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.

Повітряний напад ворога відбивали: авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 9:00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

Крім того, 16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Однак, на жаль, не минулося без наслідків. Через ворожий обстріл постраждали Одещина та Київщина.

У Повітряних силах наголосили, що із 8:00 22 квітня почалась нова хвиля російської атаки. Групи ударних БпЛА заходять із півночі через Сумську область.

Зокрема, станом на момент публікації новини у Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки БпЛА.

Скриншот повідомлення ПС/Facebook

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Одесу дронами, внаслідок чого є постраждалі.

Вибухи в Одесі пролунали близько 22:00 21 квітня. Військові попереджали, що в напрямку міста летять ударні дрони.