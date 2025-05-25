Россияне атаковали Конотоп Сумской области - обесточены улицы

Последствия атаки РФ. Фото: ГСЧС

В ночь на 25 мая российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Конотопу Сумской области. В результате вражеской атаки обесточены отдельные улицы.

Об этом сообщил городской голова города Конотоп Артем Семенихин.

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По данным мэра Конотопа, в городе в результате комбинированной атаки РФ частично обесточены отдельные улицы и разрушен объект инфраструктуры.

Семенихин отметил, что это был, пожалуй, самый массированный и комбинированный удар по городу со времен Второй мировой.

По предварительной информации, обошлось без жертв и раненых.

"Это был самый массированный и комбинированный удар по нашему городу, пожалуй, со времен 2-й Мировой. Жертв и раненых по состоянию на сейчас нет. Разрушен объект инфраструктуры города в одном из микрорайонов. Уничтожены даже деревья на территории. Частично обесточены некоторые улицы города, но уже в ближайшие часы должно все восстановиться", — сообщил мэр Конотопа.

Скриншот сообщения мэра Конотопа/Telegram

Напомним, что в ночь на 25 мая российские захватчики массированно атаковали Киев дронами и ракетами.

Кроме того, российские войска обстреляли Харьков — в городе раздавались мощные взрывы.