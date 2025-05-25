Росіяни атакували Конотоп Сумської області — знеструмлено вулиці

Наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС

У ніч проти 25 травня російські окупанти завдали комбінованого удару по Конотопу Сумської області. Внаслідок ворожої атаки знеструмлені окремі вулиці.

Про це повідомив міський голова міста Конотоп Артем Семеніхін.

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За даними мера Конотопа, у місті внаслідок комбінованої атаки РФ частково знеструмлені окремі вулиці та зруйновано об'єкт інфраструктури.

Семеніхін зазначив, що це був, мабуть, наймасованіший і комбінований удар по місту з часів Другої світової.

За попередньою інформацією, минулося без жертв і поранених.

"Це був наймасованіший і комбінований удар по нашому місту, мабуть, з часів 2-ї Світової. Жертв і поранених станом на зараз немає. Зруйнований обʼєкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на території.Частково знеструмлено деякі вулиці міста, але вже найближчими годинами має все відновитися", — поінформував мер Конотопа.

Скриншот повідомлення мера Конотопа/Telegram

Нагадаємо, що в ніч проти 25 травня російські загарбники масовано атакували Київ дронами та ракетами.

Крім того, російські війська обстріляли Харків — у місті лунали потужні вибухи.