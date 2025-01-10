Обстрелы Украины 10 января — сколько дронов выпустила Россия

Россияне атаковали дронами — сколько целей сбила ПВО этой ночью
Российская армия в ночь на 10 января выпустила по Украине ударные дроны. Противовоздушная оборона уничтожила почти все беспилотники, но есть попадания.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Обстрелы Украины 10 января
В Воздушных силах рассказали, что этой ночью россияне атаковали украинские города 72 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Так, по состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 33 дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Хмельницкой, Винницкой и Херсонской областях.
"Зафиксировано пять попаданий БпЛА (предприятия и хозяйственные постройки) в прифронтовом районе на севере Черниговщины, раненный гражданский человек. В Киевской области пораженный БпЛА упал на многоэтажку, повреждено здание и два десятка автомобилей. Предварительно, обошлось без жертв", — говорится в сообщении.
Кроме того, еще 34 вражеских беспилотника-имитатора — локально потеряны (без негативных последствий), один из них — улетел в направлении России.
Напомним, ночью 10 января россияне ударили по Киеву, там раздавалась нескольсько взрывов. В результате атаки в Соломенском районе зафиксировано попадание обломков вражеского БпЛА в многоэтажку. Там есть повреждения на 15 этаже.
Кроме того, в течение предыдущих суток россияне неоднократно обстреливали Харьковскую область. Под прицелом были частные дома, автомобили и предприятие, есть пострадавшие.
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