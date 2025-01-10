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Росіяни атакували дронами — скільки цілей збила ППО цієї ночі

10 січня 2025 10:22
Карина Приходько - Редактор
Обстріли України 10 січня — скільки дронів випустила Росія
Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Карина Приходько - Редактор

Російська армія у ніч проти 10 січня випустила по Україні ударні дрони. Протиповітряна оборона знищила майже усі безпілотники, але є влучання.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ

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Обстріли України 10 січня

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі росіяни атакували українські міста 72 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ. 

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Так, станом на 09:00 підтверджено збиття 33 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях.

обстріли України 10 січня
Результати роботи ППО вночі 10 січня. Фото: Повітряні сили

"Зафіксовано п’ять влучань БпЛА (підприємства та господарчі будівлі) у прифронтовому районі на півночі Чернігівщини, поранено цивільну особу. На Київщині уражений БпЛА упав на багатоповерхівку, пошкоджено будівлю та два десятки автівок. Попередньо, обійшлось без жертв", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, ще 34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені  (без негативних наслідків), один із них — полетів у напрямку Росії.

Нагадаємо, вночі 10 січня росіяни вдарили по Києву, там лунала низка вибухів. Внаслідок атаки в Соломʼянському районі зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку. Там є пошкодження на 15 поверсі. 

Крім того, упродовж попередньої доби росіяни неодноразово обстрілювали Харківську область. Під прицілом були приватні будинки, автомобілі та підприємство, є постраждалі.

обстріли ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ

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