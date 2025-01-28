Удары дронов по Украине 28 января — разрушения в Харькове и Одессе

Россияне атаковали БпЛА Харьковщину и Одессу — какие последствия
Этой ночью, 28 января, Украина снова оказалась под атакой дронов-камикадзе, которые нанесли ущерб в нескольких регионах. В частности, разрушения есть в Одессе и в Харькове.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Одессы Геннадий Труханов.
Атака беспилотников Одессы 28 января
В Одессе зафиксировано повреждение нескольких жилых домов. Также произошло возгорание четырех легковых автомобилей. Как сообщил мэр города Геннадий Труханов, спасательные службы оперативно ликвидируют последствия, пострадавших среди жителей нет.
Последствия атаки в Харькове 28 января
На Харьковщине ситуация более сложная. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, враг атаковал сразу несколько районов. В Новобаварском районе Харькова дрон типа "Шахед" повредил газовую трубу и пять автомобилей, вызвав пожар. Пострадавших нет, однако два человека — 59-летняя женщина и 9-летняя девочка — получили стрессовую реакцию.
Еще один дрон упал в Киевском районе города, но, к счастью, там обошлось без разрушений и жертв. В Роганской громаде Харьковского района дрон разрушил частный дом и гараж, повредив еще четыре дома. Пострадали 62-летняя женщина и 66-летний мужчина, женщину госпитализировали. В селе Шестаково Чугуевского района "Герань-2" разрушил частный дом и вызвал пожар. Пострадавших, к счастью, нет.
Напомним, в Харькове ночью 28 января раздавались мощные взрывы. На месте атаки возник масштабный пожар.
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