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Россияне атаковали БпЛА Харьковщину и Одессу — какие последствия

28 января 2025 07:56
Анастасия Постоенко - Редактор
Удары дронов по Украине 28 января — разрушения в Харькове и Одессе
Тушение пожара в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковщины
Анастасия Постоенко - Редактор

Этой ночью, 28 января, Украина снова оказалась под атакой дронов-камикадзе, которые нанесли ущерб в нескольких регионах. В частности, разрушения есть в Одессе и в Харькове.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Одессы Геннадий Труханов.

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В Одессе зафиксировано повреждение нескольких жилых домов. Также произошло возгорание четырех легковых автомобилей. Как сообщил мэр города Геннадий Труханов, спасательные службы оперативно ликвидируют последствия, пострадавших среди жителей нет.

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Сообщение Геннадия Труханова. Фото: скриншот

Последствия атаки в Харькове 28 января

На Харьковщине ситуация более сложная. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, враг атаковал сразу несколько районов. В Новобаварском районе Харькова дрон типа "Шахед" повредил газовую трубу и пять автомобилей, вызвав пожар. Пострадавших нет, однако два человека — 59-летняя женщина и 9-летняя девочка — получили стрессовую реакцию.

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Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Еще один дрон упал в Киевском районе города, но, к счастью, там обошлось без разрушений и жертв. В Роганской громаде Харьковского района дрон разрушил частный дом и гараж, повредив еще четыре дома. Пострадали 62-летняя женщина и 66-летний мужчина, женщину госпитализировали. В селе Шестаково Чугуевского района "Герань-2" разрушил частный дом и вызвал пожар. Пострадавших, к счастью, нет.

Напомним, в Харькове ночью 28 января раздавались мощные взрывы. На месте атаки возник масштабный пожар.

Одесса Харьков пожар взрыв беспилотники атака

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