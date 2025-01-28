Удары дронов по Украине 28 января — разрушения в Харькове и Одессе

Тушение пожара в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковщины

Этой ночью, 28 января, Украина снова оказалась под атакой дронов-камикадзе, которые нанесли ущерб в нескольких регионах. В частности, разрушения есть в Одессе и в Харькове.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Одессы Геннадий Труханов.

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В Одессе зафиксировано повреждение нескольких жилых домов. Также произошло возгорание четырех легковых автомобилей. Как сообщил мэр города Геннадий Труханов, спасательные службы оперативно ликвидируют последствия, пострадавших среди жителей нет.

Сообщение Геннадия Труханова. Фото: скриншот

Последствия атаки в Харькове 28 января

На Харьковщине ситуация более сложная. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, враг атаковал сразу несколько районов. В Новобаварском районе Харькова дрон типа "Шахед" повредил газовую трубу и пять автомобилей, вызвав пожар. Пострадавших нет, однако два человека — 59-летняя женщина и 9-летняя девочка — получили стрессовую реакцию.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Еще один дрон упал в Киевском районе города, но, к счастью, там обошлось без разрушений и жертв. В Роганской громаде Харьковского района дрон разрушил частный дом и гараж, повредив еще четыре дома. Пострадали 62-летняя женщина и 66-летний мужчина, женщину госпитализировали. В селе Шестаково Чугуевского района "Герань-2" разрушил частный дом и вызвал пожар. Пострадавших, к счастью, нет.

Напомним, в Харькове ночью 28 января раздавались мощные взрывы. На месте атаки возник масштабный пожар.