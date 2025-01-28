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Росіяни атакували БпЛА Харківщину та Одесу — які наслідки

28 січня 2025 07:56
Анастасія Постоєнко - Редактор
Удари дронів по Україні 28 січня — руйнування в Харкові та Одесі
Гасіння пожежі у Харкові. Фото: ДСНС Харківщини
Анастасія Постоєнко - Редактор

Цієї ночі, 28 січня, Україна знову опинилася під атакою дронів-камікадзе, які завдали шкоди в кількох регіонах. Зокрема, руйнування є в Одесі та у Харкові.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Одеси Геннадій Труханов

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В Одесі зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків. Також сталося загоряння чотирьох легкових автомобілів. Як повідомив мер міста Геннадій Труханов, рятувальні служби оперативно ліквідовують наслідки, постраждалих серед мешканців немає.

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Повідомлення Геннадія Труханова. Фото: скриншот

Наслідки атаки у Харкові 28 січня

На Харківщині ситуація складніша. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог атакував одразу кілька районів. У Новобаварському районі Харкова дрон типу "Шахед" пошкодив газову трубу та п’ять автомобілів, спричинивши пожежу. Постраждалих немає, проте двоє людей – 59-річна жінка та 9-річна дівчинка – отримали стресову реакцію.

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Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Ще один дрон упав у Київському районі міста, але, на щастя, там обійшлося без руйнувань і жертв. У Роганській громаді Харківського району дрон зруйнував приватний будинок і гараж, пошкодивши ще чотири оселі. Постраждали 62-річна жінка та 66-річний чоловік, жінку госпіталізували. У селі Шестакове Чугуївського району "Герань-2" зруйнував приватний будинок і спричинив пожежу. Постраждалих, на щастя, немає.

Нагадаємо, у Харкові вночі 28 січня лунали потужні вибухи. На місці атаки виникла масштабна пожежа

Одеса Харків пожежа вибух безпілотники атака

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