Удари дронів по Україні 28 січня — руйнування в Харкові та Одесі

Гасіння пожежі у Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

Цієї ночі, 28 січня, Україна знову опинилася під атакою дронів-камікадзе, які завдали шкоди в кількох регіонах. Зокрема, руйнування є в Одесі та у Харкові.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Одеси Геннадій Труханов.

Читайте також:

Атака безпілотників Одеси 28 січня

В Одесі зафіксовано пошкодження кількох житлових будинків. Також сталося загоряння чотирьох легкових автомобілів. Як повідомив мер міста Геннадій Труханов, рятувальні служби оперативно ліквідовують наслідки, постраждалих серед мешканців немає.

Повідомлення Геннадія Труханова. Фото: скриншот

Наслідки атаки у Харкові 28 січня

На Харківщині ситуація складніша. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог атакував одразу кілька районів. У Новобаварському районі Харкова дрон типу "Шахед" пошкодив газову трубу та п’ять автомобілів, спричинивши пожежу. Постраждалих немає, проте двоє людей – 59-річна жінка та 9-річна дівчинка – отримали стресову реакцію.

Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Ще один дрон упав у Київському районі міста, але, на щастя, там обійшлося без руйнувань і жертв. У Роганській громаді Харківського району дрон зруйнував приватний будинок і гараж, пошкодивши ще чотири оселі. Постраждали 62-річна жінка та 66-річний чоловік, жінку госпіталізували. У селі Шестакове Чугуївського району "Герань-2" зруйнував приватний будинок і спричинив пожежу. Постраждалих, на щастя, немає.

Нагадаємо, у Харкові вночі 28 січня лунали потужні вибухи. На місці атаки виникла масштабна пожежа.