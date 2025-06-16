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Главная Армия Россия запустила ночью на Украину 138 "Шахедов" — последствия

Россия запустила ночью на Украину 138 "Шахедов" — последствия

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Дата публикации 16 июня 2025 08:35
Украина обезвредила 125 вражеских дронов Shahed в ночь на 16 июня
Военнослужащий выслеживает воздушные цели в небе. Фото: Командование ВС ВСУ
Ключові моменти Последствия российской дроновой атаки по Украине 16 июня

В ночь на 16 июня Украина подверглась массированной атаке со стороны российских войск, которые выпустили 138 ударных беспилотников типа Shahed, а также беспилотники-имитаторы с направлений Брянск, Курск, Орел и Шаталово. Основной удар был направлен на Донецкую область.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.

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К отражению атаки были привлечены все компоненты Сил обороны Украины: боевая авиация, зенитные ракетные комплексы, подразделения радиоэлектронной борьбы, системы беспилотного противодействия и мобильные огневые группы.

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Как сообщает Воздушное командование, до 08:00 удалось уничтожить 125 вражеских дронов.

В частности, 84 беспилотника были сбиты огневыми средствами, а еще 41 - подавлены или выведены из строя средствами РЭБ. Атака задела северные, восточные, южные и центральные регионы Украины.

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Статистика сбитых дронов. Фото: ВС ВСУ

Несмотря на высокий процент успешного перехвата, зафиксировано десять случаев попаданий вражеских дронов, а обломки сбитых БпЛА упали еще в восьми локациях. Подробная информация о последствиях поражений уточняется.

Напомним, в Минобороны приняли проект, который позволит добровольцам присоединиться к группам противовоздушной защиты, которые занимаются сбиванием дронов.

Также в Киевской ОВА назвали последствия ночной дроновой атаки армии РФ на столицу

беспилотники Украина ПВО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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