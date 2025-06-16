Україна знешкодила 125 ворожих дронів Shahed у ніч на 16 червня

Росія запустила вночі на Україну 138 "Шахедів" — які наслідки
У ніч на 16 червня Україна зазнала масованої атаки з боку російських військ, які випустили 138 ударних безпілотників типу Shahed, а також безпілотники-імітатори з напрямків Брянськ, Курськ, Орел і Шаталове. Основний удар було спрямовано на Донецьку область.
Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.
Наслідки російської дронової атаки по Україні 16 червня
До відбиття атаки були залучені усі компоненти Сил оборони України: бойова авіація, зенітні ракетні комплекси, підрозділи радіоелектронної боротьби, системи безпілотної протидії та мобільні вогневі групи.
Як повідомляє Повітряне командування, до 08:00 вдалося знищити 125 ворожих дронів.
Зокрема, 84 безпілотники було збито вогневими засобами, а ще 41 подавлено або виведено з ладу засобами РЕБ. Атака зачепила північні, східні, південні та центральні регіони України.
Попри високий відсоток успішного перехоплення, зафіксовано десять випадків влучань ворожих дронів, а уламки збитих БпЛА впали ще у восьми локаціях. Детальна інформація щодо наслідків уражень уточнюється.
Нагадаємо, в Міноборони ухвалили проєкт, який дозволятиме добровольцям долучитися до груп протиповітряного захисту, які займаються збиттям дронів.
Також у Київській ОВА назвали наслідки нічної дронової атаки армії РФ на столицю.
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