Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росія запустила вночі на Україну 138 "Шахедів" — які наслідки

Росія запустила вночі на Україну 138 "Шахедів" — які наслідки

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 08:35
Україна знешкодила 125 ворожих дронів Shahed у ніч на 16 червня
Військовослужбовець вистежує повітряні цілі в небі. Фото: Командування ПС ЗСУ
Ключові моменти Наслідки російської дронової атаки по Україні 16 червня

У ніч на 16 червня Україна зазнала масованої атаки з боку російських військ, які випустили 138 ударних безпілотників типу Shahed, а також безпілотники-імітатори з напрямків Брянськ, Курськ, Орел і Шаталове. Основний удар було спрямовано на Донецьку область.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ

Реклама
Читайте також:

Наслідки російської дронової атаки по Україні 16 червня

До відбиття атаки були залучені усі компоненти Сил оборони України: бойова авіація, зенітні ракетні комплекси, підрозділи радіоелектронної боротьби, системи безпілотної протидії та мобільні вогневі групи.

Як повідомляє Повітряне командування, до 08:00 вдалося знищити 125 ворожих дронів.

Зокрема, 84 безпілотники було збито вогневими засобами, а ще 41 подавлено або виведено з ладу засобами РЕБ. Атака зачепила північні, східні, південні та центральні регіони України.

null
Статистика збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

Попри високий відсоток успішного перехоплення, зафіксовано десять випадків влучань ворожих дронів, а уламки збитих БпЛА впали ще у восьми локаціях. Детальна інформація щодо наслідків уражень уточнюється.

Нагадаємо, в Міноборони ухвалили проєкт, який дозволятиме добровольцям долучитися до груп протиповітряного захисту, які займаються збиттям дронів. 

Також у Київській ОВА назвали наслідки нічної дронової атаки армії РФ на столицю.

безпілотники Україна ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації