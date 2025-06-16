Україна знешкодила 125 ворожих дронів Shahed у ніч на 16 червня

Військовослужбовець вистежує повітряні цілі в небі. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч на 16 червня Україна зазнала масованої атаки з боку російських військ, які випустили 138 ударних безпілотників типу Shahed, а також безпілотники-імітатори з напрямків Брянськ, Курськ, Орел і Шаталове. Основний удар було спрямовано на Донецьку область.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

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До відбиття атаки були залучені усі компоненти Сил оборони України: бойова авіація, зенітні ракетні комплекси, підрозділи радіоелектронної боротьби, системи безпілотної протидії та мобільні вогневі групи.

Як повідомляє Повітряне командування, до 08:00 вдалося знищити 125 ворожих дронів.

Зокрема, 84 безпілотники було збито вогневими засобами, а ще 41 подавлено або виведено з ладу засобами РЕБ. Атака зачепила північні, східні, південні та центральні регіони України.

Статистика збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

Попри високий відсоток успішного перехоплення, зафіксовано десять випадків влучань ворожих дронів, а уламки збитих БпЛА впали ще у восьми локаціях. Детальна інформація щодо наслідків уражень уточнюється.

Нагадаємо, в Міноборони ухвалили проєкт, який дозволятиме добровольцям долучитися до груп протиповітряного захисту, які займаються збиттям дронів.

Також у Київській ОВА назвали наслідки нічної дронової атаки армії РФ на столицю.