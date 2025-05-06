ВСУ сбили 54 вражеских дрона в ночь на 6 мая - подробности атаки

Россия запустила Украине 136 ударных БпЛА ночью — сколько сбили
В ночь на 6 мая Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку, привлекая 136 ударных и фальшивых беспилотников-приманок. Атака началась около 21:30 5 мая и продолжалась до утра следующего дня.
Об этом сообщила пресс-служба Командования ВС ВСУ.
Откуда и чем атаковала Россия Украину в ночь на 6 мая
Дроны запускали с территорий Брянской, Курской, Орловской областей, а также из Миллерова, Приморско-Ахтарска в России и временно оккупированного Приморска в Запорожье.
Противодействие вражескому воздушному нападению осуществляли подразделения Воздушных Сил Украины: зенитные ракетные комплексы, боевая авиация, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 10:30 утра официально подтверждено сбитие 54 ударных дронов типа Shahed и других моделей. Вражеские аппараты были уничтожены на востоке, севере, юге и в центре Украины.
Кроме того, зафиксировано 70 беспилотников-приманок, которые потеряли ориентацию и не достигли целей. По состоянию на утро один дрон еще находился в воздухе.
Несмотря на значительную эффективность противовоздушной обороны, последствия атаки коснулись ряда регионов. Пострадали объекты в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях. Масштабы разрушений уточняются.
Напомним, Россия осуществила серию атак по Харькову, направив по городу 20 ударных дронов. В городе возникли пожары, есть пострадавшие.
Военно-морские силы Украины показали кадры уничтожения вражеских беспилотников над Одессой.
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