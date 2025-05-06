ВСУ сбили 54 вражеских дрона в ночь на 6 мая - подробности атаки

Бойцы ВСУ атакуют вражеские воздушные цели. Фото: Командование ВС ВСУ

В ночь на 6 мая Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку, привлекая 136 ударных и фальшивых беспилотников-приманок. Атака началась около 21:30 5 мая и продолжалась до утра следующего дня.

Об этом сообщила пресс-служба Командования ВС ВСУ.

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Дроны запускали с территорий Брянской, Курской, Орловской областей, а также из Миллерова, Приморско-Ахтарска в России и временно оккупированного Приморска в Запорожье.

Противодействие вражескому воздушному нападению осуществляли подразделения Воздушных Сил Украины: зенитные ракетные комплексы, боевая авиация, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.

Количество сбитых беспилотников. Фото: Командование ВС ВСУ

По состоянию на 10:30 утра официально подтверждено сбитие 54 ударных дронов типа Shahed и других моделей. Вражеские аппараты были уничтожены на востоке, севере, юге и в центре Украины.

Кроме того, зафиксировано 70 беспилотников-приманок, которые потеряли ориентацию и не достигли целей. По состоянию на утро один дрон еще находился в воздухе.

Несмотря на значительную эффективность противовоздушной обороны, последствия атаки коснулись ряда регионов. Пострадали объекты в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях. Масштабы разрушений уточняются.

Напомним, Россия осуществила серию атак по Харькову, направив по городу 20 ударных дронов. В городе возникли пожары, есть пострадавшие.

Военно-морские силы Украины показали кадры уничтожения вражеских беспилотников над Одессой.