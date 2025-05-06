ЗСУ збили 54 ворожі дрони в ніч на 6 травня — подробиці атаки

Бійці ЗСУ атакують ворожі повітряні цілі. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч на 6 травня Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку, залучивши 136 ударних і фальшивих безпілотників-приманок. Атака розпочалася близько 21:30 5 травня і тривала до ранку наступного дня.

Про це повідомила пресслужба Командування ПС ЗСУ.

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Дрони запускали з територій Брянської, Курської, Орловської областей, а також із Міллерова, Приморсько-Ахтарська в Росії і тимчасово окупованого Приморська на Запоріжжі.

Протидію ворожому повітряному нападу здійснювали підрозділи Повітряних Сил України: зенітні ракетні комплекси, бойова авіація, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

Кількість збитих безпілотників. Фото: Командування ПС ЗСУ

Станом на 10:30 ранку офіційно підтверджено збиття 54 ударних дронів типу Shahed та інших моделей. Ворожі апарати були знищені на сході, півночі, півдні та в центрі України.

Окрім того, зафіксовано 70 безпілотників-приманок, які втратили орієнтацію та не досягли цілей. Станом на ранок один дрон ще перебував у повітрі.

Попри значну ефективність протиповітряної оборони, наслідки атаки торкнулися низки регіонів. Постраждали об’єкти на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині. Масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, Росія здійснила серію атак по Харкову, скерувавши по місту 20 ударних дронів. У місті виникли пожежі, є постраждалі.

Військово-морські сили Україні показали кадри знищення ворожих безпілотників над Одесою.