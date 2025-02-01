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Россия запустила 165 целей — сколько дронов и ракет сбила ПВО

1 февраля 2025 15:29
Евгения Брюховецкая - редактор
В Воздушных силах сообщили количество сбитых целей РФ
Мобильная огневая группа ПВО. Иллюстративное фото: УНИАН
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в субботу, 1 февраля, запустили по Украине 165 воздушных целей. Силы ПВО сбили большинство вражеских ракет и дронов в небе над областями.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Ночью Россия осуществила комбинированный удар по Украине ракетами различных типов базирования и ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов. Всего было запущено:

  • семь баллистических ракет "Искандер-М"/KN-2;
  • семь крылатых ракет "Искандер-К";
  • восемь крылатых ракет Х-22/32;
  • четыре крылатые ракеты "Калибр";
  • восемь крылатых ракет Х-101/Х-55см;
  • 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
  • две управляемые авиационные ракеты Х-31П;
  • 123 БпЛА "Shahed"/дронов-имитаторов.

Зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны сбили 56 дронов, еще 61 были локально потеряны.

Также в небе над Украиной уничтожена часть крылатых ракет, а еще часть не достигла цели из-за противодействия РЭБ. Подробную статистику в Воздушных силах пока не публикуют.

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Сбитые цели РФ. Фото: Воздушные силы

Напомним, в Полтаве в результате российской атаки ракетой по дому погибли семь человек и еще 13 пострадавших.

В Одессе враг атаковал тремя баллистическими ракетами центр города. К счастью, обошлось без погибших, известно о семи пострадавших.

В Харькове из-за российского обстрела погиб один человек и трое раненых.

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