В Воздушных силах сообщили количество сбитых целей РФ

Мобильная огневая группа ПВО. Иллюстративное фото: УНИАН

Российские войска в субботу, 1 февраля, запустили по Украине 165 воздушных целей. Силы ПВО сбили большинство вражеских ракет и дронов в небе над областями.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Ночью Россия осуществила комбинированный удар по Украине ракетами различных типов базирования и ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов. Всего было запущено:

семь баллистических ракет "Искандер-М"/KN-2;

семь крылатых ракет "Искандер-К";

восемь крылатых ракет Х-22/32;

четыре крылатые ракеты "Калибр";

восемь крылатых ракет Х-101/Х-55см;

10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

две управляемые авиационные ракеты Х-31П;

123 БпЛА "Shahed"/дронов-имитаторов.

Зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны сбили 56 дронов, еще 61 были локально потеряны.

Также в небе над Украиной уничтожена часть крылатых ракет, а еще часть не достигла цели из-за противодействия РЭБ. Подробную статистику в Воздушных силах пока не публикуют.

Сбитые цели РФ. Фото: Воздушные силы

Напомним, в Полтаве в результате российской атаки ракетой по дому погибли семь человек и еще 13 пострадавших.

В Одессе враг атаковал тремя баллистическими ракетами центр города. К счастью, обошлось без погибших, известно о семи пострадавших.

В Харькове из-за российского обстрела погиб один человек и трое раненых.