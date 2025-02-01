В Воздушных силах сообщили количество сбитых целей РФ

Россия запустила 165 целей — сколько дронов и ракет сбила ПВО
Российские войска в субботу, 1 февраля, запустили по Украине 165 воздушных целей. Силы ПВО сбили большинство вражеских ракет и дронов в небе над областями.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.
Атака на Украину 1 февраля
Ночью Россия осуществила комбинированный удар по Украине ракетами различных типов базирования и ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов. Всего было запущено:
- семь баллистических ракет "Искандер-М"/KN-2;
- семь крылатых ракет "Искандер-К";
- восемь крылатых ракет Х-22/32;
- четыре крылатые ракеты "Калибр";
- восемь крылатых ракет Х-101/Х-55см;
- 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- две управляемые авиационные ракеты Х-31П;
- 123 БпЛА "Shahed"/дронов-имитаторов.
Зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны сбили 56 дронов, еще 61 были локально потеряны.
Также в небе над Украиной уничтожена часть крылатых ракет, а еще часть не достигла цели из-за противодействия РЭБ. Подробную статистику в Воздушных силах пока не публикуют.
Напомним, в Полтаве в результате российской атаки ракетой по дому погибли семь человек и еще 13 пострадавших.
В Одессе враг атаковал тремя баллистическими ракетами центр города. К счастью, обошлось без погибших, известно о семи пострадавших.
В Харькове из-за российского обстрела погиб один человек и трое раненых.
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