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Росія запустила 165 цілей — скільки дронів та ракет збила ППО

1 лютого 2025 15:29
Євгенія Брюховецька - редактор
У Повітряних силах повідомили кількість збитих цілей РФ
Мобільна вогнева група ППО. Ілюстративне фото: УНІАН
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська у суботу, 1 лютого, запустили по Україні 165 повітряних цілей. Сили ППО збили більшість ворожих ракет та дронів в небі над областями.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Вночі Росія здійснила комбінований удар по Україні ракетами різних типів базування та ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів. Загалом було запущено:

  • сім балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-2;
  • сім крилатих ракет  "Іскандер-К";
  • вісім крилатих ракет Х-22/32;
  • чотири крилаті ракети "Калібр";
  • вісім крилатих ракет Х-101/Х-55см;
  • 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-31П;
  • 123 БпЛА "Shahed"/дронів-імітаторів.

Зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони збили 56 дронів, ще 61 були локаційно втрачені.

Також в небі над Україною знищено частину крилатих ракет, а ще частина не досягнула цілі через протидію РЕБ. Детальну статистику у Повітряних силах поки не публікують.

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Збиті цілі РФ. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, у Полтаві внаслідок російської атаки ракетою по будинку загинули семеро людей та ще 13 постраждалих.

В Одесі ворог атакував трьома балістичними ракетами центр міста. На щастя, обійшлося без загиблих, відомо про сімох постраждалих.

У Харкові через російський обстріл загинула одна людина та троє поранених.

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