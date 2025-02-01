У Повітряних силах повідомили кількість збитих цілей РФ

Мобільна вогнева група ППО. Ілюстративне фото: УНІАН

Російські війська у суботу, 1 лютого, запустили по Україні 165 повітряних цілей. Сили ППО збили більшість ворожих ракет та дронів в небі над областями.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Атака на Україну 1 лютого

Вночі Росія здійснила комбінований удар по Україні ракетами різних типів базування та ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів. Загалом було запущено:

сім балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-2;

сім крилатих ракет "Іскандер-К";

вісім крилатих ракет Х-22/32;

чотири крилаті ракети "Калібр";

вісім крилатих ракет Х-101/Х-55см;

10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

дві керовані авіаційні ракети Х-31П;

123 БпЛА "Shahed"/дронів-імітаторів.

Зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони збили 56 дронів, ще 61 були локаційно втрачені.

Також в небі над Україною знищено частину крилатих ракет, а ще частина не досягнула цілі через протидію РЕБ. Детальну статистику у Повітряних силах поки не публікують.

Збиті цілі РФ. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, у Полтаві внаслідок російської атаки ракетою по будинку загинули семеро людей та ще 13 постраждалих.

В Одесі ворог атакував трьома балістичними ракетами центр міста. На щастя, обійшлося без загиблих, відомо про сімох постраждалих.

У Харкові через російський обстріл загинула одна людина та троє поранених.