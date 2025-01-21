Воздушные Силы обнаружили 131 дрон врага в ночь на 21 января

Украинские военные. Фото: Reuters

Украинская противовоздушная оборона в очередной раз отразила атаку России, которая запустила беспилотники и баллистические ракеты по Украине в ночь на 21 января. Известно, откуда были запущены воздушные цели и сколько удалось обезвредить силам ВСУ

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.

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Россия в ночь на 21 января осуществила масштабную атаку на Украину. Оккупанты использовали 131 ударный беспилотник типа Shahed. Кроме того, враги применили беспилотники-имитаторы различных типов и четыре баллистические ракеты "Искандер-М".

Известно, что вражеские воздушные средства запустили из Миллерово, Орла и Приморско-Ахтарска в России, а также из Воронежской области.

Что удалось обезвредить украинским силам ПВО

Авиации, зенитным ракетным войскам, подразделениям радиоэлектронной борьбы, мобильным огневым группам Воздушных Сил и Сил обороны Украины удалось сбить 72 ударных беспилотника в ряде областей. Взрывы раздавались в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Запорожской и Ровенской областях.

Еще 59 вражеских беспилотников-имитаций были локально потеряны. Однако в Полтавской и Черкасской областях пострадали учреждения, хозяйственные постройки и частные дома. Предварительно жертв и пострадавших нет, а специальные службы занимаются ликвидацией последствий.

Напомним, недавно на территории Румынии нашли обломки российских дронов. Россия практически ежедневно атакует Украину дронами и ракетами — вчера, 20 января, в ВС ВСУ сообщили о количестве сбитых воздушных целей.