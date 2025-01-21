Повітряні Сили виявили 131 дрон ворога в ніч на 21 січня

Українські військові. Фото: Reuters

Українська протиповітряна оборона вкотре відбила атаку Росії, яка запустила безпілотники та балістичні ракети по Україні в ніч на 21 січня. Відомо звідки були запущені повітряні цілі та скільки вдалося знешкодити силам ЗСУ

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

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Росія атакувала Україну дронами та ракетами

Росія у ніч на 21 січня здійснила масштабну атаку на Україну. Окупанти використали 131 ударний безпілотник типу Shahed. Крім того, вороги застосували безпілотники-імітатори різних типів та чотири балістичні ракети "Іскандер-М".

Відомо, що ворожі повітряні засоби запустилои з Міллерово, Орла та Приморсько-Ахтарська у Росії, а також з Воронезької області.

Що вдалося знешкодити українським силам ППО

Авіації, зенітним ракетним військам, підрозділам радіоелектронної боротьби, мобільним вогневим групам Повітряних Сил та Сил оборони України вдалося збити 72 ударних безпілотники у низці областей. Вибухи лунали у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях.

Ще 59 ворожих безпілотників-імітацій були локаційно втрачені. Однак у Полтавській та Черкаській областях постраждали установи, господарчі споруди та приватні будинки. Попередньо жертв і постраждалих немає, а спеціальні служби займаються ліквідацією наслідків.

Нагадаємо, нещодавно на території Румунії знайшли уламки російських дронів. Росія практично щоденно атакує Україну дронами та ракетами — вчора, 20 січня, у ПС ЗСУ повідомили про кількість збитих повітряних цілей.