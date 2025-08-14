Россия потеряла самолет Су-30СМ возле острова Змеиный — ВМС ВСУ

Самолет Су-30СМ. Фото: росСМИ

Россия потеряла один из своих истребителей Су-30СМ во время выполнения задания юго-восточнее острова Змеиный. Самолет потерял радиосвязь в полете.

Об этом сообщили в Военно-Морских Силах ВСУ в четверг, 14 августа.

Неподалеку Змеиного упал российский Су-30СМ

По предварительным данным, самолет, вероятно, потерпел крушение по неустановленным причинам. Российская сторона проводит поисково-спасательную операцию. На поверхности моря обнаружены обломки воздушного судна, пилоты пока не найдены.

"Средствами разведки ВМС ВС Украины получен радиоперехват о потере связи с самолетом российских захватчиков Су-30СМ, который выполнял задачи юго-восточнее острова Змеиный. Воздушное судно, вероятно, упало по неустановленным причинам", — сообщили в ВМС ВСУ.

Заявление ВМС ВСУ. Фото: скриншот сообщения в Telegram

