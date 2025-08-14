Видео
Главная Армия Россия потеряла истребитель Су-30СМ неподалеку от Змеиного

Россия потеряла истребитель Су-30СМ неподалеку от Змеиного

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 18:41
Россия потеряла самолет Су-30СМ возле острова Змеиный — ВМС ВСУ
Самолет Су-30СМ. Фото: росСМИ

Россия потеряла один из своих истребителей Су-30СМ во время выполнения задания юго-восточнее острова Змеиный. Самолет потерял радиосвязь в полете.

Об этом сообщили в Военно-Морских Силах ВСУ в четверг, 14 августа.

Читайте также:

Неподалеку Змеиного упал российский Су-30СМ

По предварительным данным, самолет, вероятно, потерпел крушение по неустановленным причинам. Российская сторона проводит поисково-спасательную операцию. На поверхности моря обнаружены обломки воздушного судна, пилоты пока не найдены.

"Средствами разведки ВМС ВС Украины получен радиоперехват о потере связи с самолетом российских захватчиков Су-30СМ, который выполнял задачи юго-восточнее острова Змеиный. Воздушное судно, вероятно, упало по неустановленным причинам", — сообщили в ВМС ВСУ.

Під Зміїним впав російський Су-30СМ
Заявление ВМС ВСУ. Фото: скриншот сообщения в Telegram

Напомним, стало известно, что армия РФ увеличила количество атак на юге в 10 раз.

А также стало известно, что украинские БпЛА поразили крупнейший НПЗ на юге России.

самолет ВМС истребитель остров Змеиный армия РФ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
