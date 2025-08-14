Росія втратила літак Су-30СМ біля острова Зміїний — ВМС ЗСУ

Росія втратила винищувач Су-30СМ неподалік Зміїного
Росія втратила один зі своїм винищувачів Су-30СМ під час виконання завдання південно-східніше острова Зміїний. Літак втратив радіозв'язок у польоті.
Про це повідомили у Військово-Морських Силах ЗСУ у четвер, 14 серпня.
Неподалік Зміїного впав російський Су-30СМ
За попередніми даними, літак, ймовірно, зазнав аварії з невстановлених причин. Російська сторона проводить пошуково-рятувальну операцію. На поверхні моря виявлено уламки повітряного судна, пілотів наразі не знайдено.
"Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин", — повідомили у ВМС ЗСУ.
Нагадаємо, стало відомо, що армія РФ збільшила кількість атак на півдні у 10 разів.
А також стало відомо, що українські БпЛА вразили найбільший НПЗ на півдні Росії.
Читайте Новини.LIVE!