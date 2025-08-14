Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росія втратила винищувач Су-30СМ неподалік Зміїного

Росія втратила винищувач Су-30СМ неподалік Зміїного

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 18:41
Росія втратила літак Су-30СМ біля острова Зміїний — ВМС ЗСУ
Літак Су-30СМ. Фото: росЗМІ

Росія втратила один зі своїм винищувачів Су-30СМ під час виконання завдання південно-східніше острова Зміїний. Літак втратив радіозв'язок у польоті.

Про це повідомили у Військово-Морських Силах ЗСУ у четвер, 14 серпня.

Реклама
Читайте також:

Неподалік Зміїного впав російський Су-30СМ

За попередніми даними, літак, ймовірно, зазнав аварії з невстановлених причин. Російська сторона проводить пошуково-рятувальну операцію. На поверхні моря виявлено уламки повітряного судна, пілотів наразі не знайдено.

"Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин", — повідомили у ВМС ЗСУ.

Під Зміїним впав російський Су-30СМ
Заява ВМС ЗСУ. Фото: скриншот повідомлення у Telegram

Нагадаємо, стало відомо, що армія РФ збільшила кількість атак на півдні у 10 разів.

А також стало відомо, що українські БпЛА вразили найбільший НПЗ на півдні Росії.

літак ВМС винищувач острів Зміїний армія РФ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації