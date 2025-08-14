Росія втратила літак Су-30СМ біля острова Зміїний — ВМС ЗСУ

Літак Су-30СМ. Фото: росЗМІ

Росія втратила один зі своїм винищувачів Су-30СМ під час виконання завдання південно-східніше острова Зміїний. Літак втратив радіозв'язок у польоті.

Про це повідомили у Військово-Морських Силах ЗСУ у четвер, 14 серпня.

Неподалік Зміїного впав російський Су-30СМ

За попередніми даними, літак, ймовірно, зазнав аварії з невстановлених причин. Російська сторона проводить пошуково-рятувальну операцію. На поверхні моря виявлено уламки повітряного судна, пілотів наразі не знайдено.

"Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин", — повідомили у ВМС ЗСУ.

Заява ВМС ЗСУ. Фото: скриншот повідомлення у Telegram

