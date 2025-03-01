В Воздушных силах назвали количество сбитых беспилотников ночью

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: НГУ

Российские войска в ночь на субботу, 1 марта, атаковали Украину дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили над областями 102 вражеские цели.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Ночью россияне запустили 154 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов из Орла, Брянска, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска. Вражеское нападение отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 Силы ПВО сбили 103 беспилотника в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Еще 51 вражеский беспилотник-имитатор был локально потерян. Известно, что из-за ночной атаки пострадали Харьковщина, Одесская, Сумская, Черниговская, Черкасская и Киевская области.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, Россия атаковала Харьков дронами-камикадзе, зафиксировано девять попаданий в Новобаварском, Шевченковском и Киевском районах.

Известно о семи пострадавших, среди них один ребенок, который получил острую реакцию на стресс.