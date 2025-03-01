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Росія вночі запустила понад 150 дронів — скільки цілей збила ППО

1 березня 2025 08:54
Євгенія Брюховецька - редактор
У Повітряних силах назвали кількість збитих безпілотників вночі
Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: НГУ
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти суботи, 1 березня, атакували Україну дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили над областями 102 ворожі цілі.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Вночі росіяни запустили 154 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів із Орла, Брянська, Курська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ. Ворожий напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 Сили ППО збили 103 безпілотника у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Ще 51 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений. Відомо, що через нічну атаку постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.

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Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, Росія атакувала Харків дронами-камікадзе, зафіксовано дев'ять влучань у Новобаварському, Шевченківському та Київському районах. 

Наразі відомо про семеро постраждалих, серед них одна дитина, яка отримала гостру реакцію на стрес.

ЗСУ безпілотники ППО дрони війна в Україні Повітряні сили
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