Массированная атака на Украину 30 сентября — Воздушные силы сбили десятки дронов

Россия ночью атаковала баллистикой и дронами — сколько целей уничтожили силы ПВО
В ночь на понедельник, 30 сентября, российская армия совершила массированную атаку на территорию Украины, используя разные типы ракет и ударные беспилотники. Большинство целей удалось сбить.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины в Telegram.
Детали ночной атаки
По данным Воздушных Сил, было обнаружено и сопровождено 76 воздушных целей, среди которых:
- одна баллистическая ракета "Искандер-М", выпущенная из оккупированного Крыма;
- одна управляемая авиационная ракета Х-59/69, запущенная из временно оккупированной Запорожской области;
- одна противорадиолокационная ракета Х-31П запущена из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
- 73 ударных беспилотника "Shahed", запущенных из районов Курска, Ейска и Орла.
Военные отмечают, что для отражения атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя украинская ПВО сбила одну ракету Х-59/69 и 67 беспилотников "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.
"Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три — локационно потеряно в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ. Один БпЛА остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа", — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 30 сентября в Киеве были слышны взрывы. В столице работала ПВО.
Воздушная тревога в Киеве из-за дронов была объявлена в 01:06. Ее причиной стали вражеские БпЛА.
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