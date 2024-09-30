Массированная атака на Украину 30 сентября — Воздушные силы сбили десятки дронов

Мобильные группы ПВО. Фото: t.me/a_shtirlitz

В ночь на понедельник, 30 сентября, российская армия совершила массированную атаку на территорию Украины, используя разные типы ракет и ударные беспилотники. Большинство целей удалось сбить.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины в Telegram.

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Детали ночной атаки

По данным Воздушных Сил, было обнаружено и сопровождено 76 воздушных целей, среди которых:

одна баллистическая ракета "Искандер-М", выпущенная из оккупированного Крыма;

одна управляемая авиационная ракета Х-59/69, запущенная из временно оккупированной Запорожской области;

одна противорадиолокационная ракета Х-31П запущена из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

73 ударных беспилотника "Shahed", запущенных из районов Курска, Ейска и Орла.

Военные отмечают, что для отражения атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя украинская ПВО сбила одну ракету Х-59/69 и 67 беспилотников "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

"Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три — локационно потеряно в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ. Один БпЛА остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа", — говорится в сообщении.

Количество уничтоженных вражеских целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

Ранее мы сообщали, что в ночь на 30 сентября в Киеве были слышны взрывы. В столице работала ПВО.

Воздушная тревога в Киеве из-за дронов была объявлена в 01:06. Ее причиной стали вражеские БпЛА.