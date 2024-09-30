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Росія вночі атакувала балістикою та дронами — скільки цілей знищили сили ППО

30 вересня 2024 09:10
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Масована атака на Україну 30 вересня — Повітряні сили збили десятки дронів
Мобільні групи ППО. Фото: t.me/a_shtirlitz
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У ніч проти понеділка, 30 вересня, російська армія здійснила масовану атаку на територію України, використовуючи різні типи ракет та ударні безпілотники. Більшість цілей вдалося збити.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України в Telegram.

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Деталі нічної атаки 

За даними Повітряних Сил, було виявлено та супроводжено 76 повітряних цілей, серед яких:

  • одна балістична ракета "Іскандер-М", випущена з окупованого Криму;
  • одна керована авіаційна ракета Х-59/69, запущена з тимчасово окупованої Запорізької області;
  • одна протирадіолокаційна ракета Х-31П запущена із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
  • 73 ударних безпілотники "Shahed", запущених із районів Курська, Єйська та Орла.

Військові зазначають, що для відбиття атаки були задіяні авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою українська ППО збила одну ракету Х-59/69 та 67 безпілотників "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

"Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три — локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота", — йдеться у повідомленні.

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Кількість знищених ворожих цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Раніше ми повідомляли, що у ніч на 30 вересня у Києві було чути вибухи. У столиці працювала ППО.

Повітряна тривога у Києві через дрони була оголошена о 01:06. Її причиною стали ворожі БпЛА.

безпілотники обстріли ППО війна в Україні ракетний удар Повітряні Сили ЗСУ

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