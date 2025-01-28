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Россия выпустила 100 дронов — сколько целей сбила ПВО этой ночью

28 января 2025 10:50
Карина Приходько - Редактор
Обстрел Украины 28 января — Россия выпустила 100 дронов
Работа ППО. Фото: Генштаб ВСУ
Карина Приходько - Редактор

Российские войска в ночь на 28 января нанесли удар по Украине, выпустив 100 ударных дронов. Большинство вражеских беспилотников сбила противовоздушная оборона, но в нескольких регионах все же есть разрушения.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Российские оккупанты этой ночью выпустили по Украине 100 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы различных типов из направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 65 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях", — говорится в сообщении.

обстрел Украины 28 января
Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы 

Еще 28 вражеских беспилотников-имитаторов были потеряны, два из них вылетели в направлении России и Беларуси.

В то же время в результате российской атаки повреждены здания, частные предприятия, инфраструктурные объекты, многоквартирные и частные дома, а также автотранспорт. По предварительной информации, погибших нет, а пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Специальные службы ликвидируют последствия вражеской атаки в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.

Напомним, этой ночью оккупанты нанесли дроновой удар по Киевской области. В результате падения обломков повреждены жилые дома и музей ретро-авто.

Кроме того, взрывы раздавались в Харькове, Сумах и Чернигове. Там есть разрушения гражданской и критической инфраструктуры, а также возникли пожары.

обстрелы ПВО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ

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