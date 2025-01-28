Обстріл України 28 січня — Росія випустила 100 дронів

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська у ніч проти 28 січня завдали удару по Україні, випустивши 100 ударних дронів. Більшість ворожих безпілотників збила протиповітряна оборона, але у кількох регіонах все ж є руйнування.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Російські окупанти цієї ночі випустили по Україні 100 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09:30 підтверджено збиття 65 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили

Ще 28 ворожих безпілотників-імітаторів були втрачені, два з них вилетіли у напрямку Росії та Білорусі.

Водночас внаслідок російської атаки пошкоджено будівлі, приватні підприємства, інфраструктурні об'єкти, багатоквартирні та приватні будинки, а також автотранспорт. За попередньою інформацією, загиблих немає, а постраждалим надається уся необхідна допомога.

Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти завдали дронового удару по Київській області. Внаслідок падіння уламків пошкоджені житлові будинки та музей ретро-авто.

Крім того, вибухи лунали у Харкові, Сумах та Чернігові. Там є руйнування цивільної та критичної інфраструктури, а також виникли пожежі.