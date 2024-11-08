Россия атакует новыми КАБами — в СМИ назвали дальность

Российский КАБ Grom-E1. Фото: Defense Express

Россия все чаще атакует управляемыми авиационными бомбами для обстрела украинских городов, в частности Харькова и Запорожья. Теперь враг использует новые КАБы Grom-E1 с дальностью до 120 километров.

Об этом пишет The Telegraph в пятницу, 8 ноября.

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В материале говорится, что воздушно-космические войска России начали активно применять новые управляемые бомбы весом 600 килограмм, способные пролетать более 100 километров благодаря встроенному ракетному двигателю.

Таким образом, самолеты Су-30 и Су-34 могут наносить удары, оставаясь вне досягаемости большинства украинских систем ПВО, включая истребители F-16 с ракетами AMRAAM.

Издание пишет, что россияне уже использовали эти авиабомбы для атак по школе и многоквартирному дому в Мирнограде на Донетчине и Херсоне, а также по медучреждению в Харькове.

В то же время известно, что количество такого оружия ограничено, потому что Кремль еще не наладил массовое производство.

Напомним, сегодня ночью Россия нанесла авиаудар КАБами по Харькову. В многоэтажке было разрушено несколько этажей, разгорелся пожар.

Также мы писали, что в результате удара по центру Харькова был поврежден университет имени Каразина, расположенный неподалеку от места взрыва.