Росія атакує новими КАБами — у ЗМІ назвали дальність

Російський КАБ Grom-E1. Фото: Defense Express

Росія все частіше атакує керованими авіаційними бомбами для обстрілу українських міст, зокрема, Харкова та Запоріжжя. Тепер ворог використовує нові КАБи Grom-E1 з дальністю до 120 кілометрів.

Про це пише The Telegraph у п'ятницю, 8 листопада.

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У матеріалі йдеться, що повітряно-космічні війська Росії почали активно застосовувати нові керовані бомби вагою 600 кілограм, які здатні пролітати понад 100 кілометрів завдяки вбудованому ракетному двигуну.

Таким чином літаки Су-30 і Су-34 можуть завдавати ударів, залишаючись поза досяжністю більшості українських систем ППО, включно з винищувачами F-16 з ракетами AMRAAM.

Видання пише, що росіяни вже використовували ці авіабомби для атак по школі та багатоквартирному будинку в Мирнограді на Донеччині та Херсоні, а також по медустанові в Харкові.

Водночас відомо, що кількість такої зброї наразі обмежена, бо Кремль ще не налагодив масове виробництво.

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія здійснила авіаудар КАБами по Харкову. У багатоповерхівці було зруйновано кілька поверхів, розгорілася пожежа.

Також ми писали, що внаслідок удару по центру Харкову було пошкоджено університет імені Каразіна, що розташований неподалік місця вибуху.