Военные Северной Кореи и потеря Сирии для Путина — интервью Юсова

Андрей Юсов и Галина Остаповец. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Как РФ скрывает участие солдат Северной Кореи в войне против Украины и каким может стать новый 2025 год — в интервью Новини.LIVE рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

В первой части интервью читайте о спецоперациях ГУР, которые стали самыми болезненными для врага, и какой на самом деле есть новая российская ракета "Орешник", которой Путин запугивает Украину и Запад.

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Какова помощь РФ от ее союзников — Северной Кореи и Ирана, в частности?

— Северная Корея — официальный союзник РФ и свои союзнические обязательства она выполняет по инициативе порыва, так сказать. В настоящее время введено ориентировочно 11 тысяч солдат, большинство из которых сосредоточено на Курском направлении. Не все солдаты задействованы в военных действиях, идут ротации и пополнения. В общем, это сводные группы с морской пехотой, десантно-штурмовыми войсками. Потери этих подразделений — около 3 тысяч человек. Это вместе с погибшими, ранеными или санитарными потерями.

Но не всегда можно выделить, о ком именно может идти речь. Ведь фиксируем поддельные военные билеты, вроде бы военный из РФ. К тому же у всех у них одинаковая форма и т.д.

РФ намеренно использует северокорейцев в своей тактике мясных штурмов вместе с настоящими россиянами.

Андрей Юсов. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Как они прошли боевое согласование, хотя бы из-за языковой проблемы?

— Это остается существенной проблемой, но, тем не менее, несколько недель подготовки они проходили и на отдаленных полигонах, и на европейские части РФ. Но да, языковая проблема остается одной из ключевых. И хотя все подразделения снабжены переводчиками, этого недостаточно. Ведь подготовка — бывшая советская тактика. И учитывая, что у войск Северной Кореи долгий период не было военного опыта, от той же Корейской войны, то для них все новое.

Это овладение БпЛА, и не только как операторы, но и реагирование на БпЛА. В общем, современная война для них это то, чем они должны овладеть и это одна из причин, по которой они оказались на территории РФ.

РФ также активно использует северокорейцев в классических мясных штурмах, стрелковых боях, и они активно погибают благодаря нашим Силам обороны.

Правда ли, что Северная Корея готова ввести новые подразделения в состав армии РФ?

— Когда речь идет о союзе двух диктаторов, исключать этого мы не можем. Но это информация, которую постоянно следует отслеживать и проверять, и как только она будет верифицирована, мы сможем о ней говорить.

Галина Остаповец. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Были ли уже северокорейские военнопленные?

— Да, мы все с вами видели фотографии, но пока я не могу прокомментировать подтверждение наличия военнопленных из Северной Кореи. На это есть разные причины. В первую очередь, российские спецслужбы уделяют им особое внимание, чтобы они не попадали в руки Сил безопасности. В случае чего их пытаются быстро эвакуировать. Есть случаи, когда заградотряды получают приказ на их ликвидацию. За ними отдельно следят и охраняют и в госпиталях, и в пунктах дислокации. Они очень ограничены в средствах коммуникации.

Это буквально невольники, находящиеся на этой войне еще в худших условиях в плане своей несвободы, чем рядовой российский оккупант.

Каков уровень помощи Северной Кореи в военном плане? Боеприпасы, баллистические ракеты KN-23.

— Таких ракет доставлено более сотни, и они уже использовались против Украины. В общем, это эффективная помощь, это сотни тысяч артснарядов, боеприпасов, системы РСЗО, САУ, минометы и многое другое. По-разному можно к этому относиться в плане качества, современности и технологичности, но это существенная помощь для Путина для продолжения войны.

Буданов когда-то сравнил данный уровень помощи с американским для Украины.

— Я бы напрямую подобные вещи не сравнивал, потому что они могут отличаться и смещать внимание. Но мы можем констатировать, что это значительная помощь, и Корея выполняет свои союзнические обязательства. Это предмет усиления активизации и поддержки для наших партнеров.

Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Путин угрожает, что обстреляет Украину новыми баллистическими ракетами из Северной Кореи. Что это за ракеты?

— Писали, будто в новых эшелонах шли новые баллистические ракеты KN-15. Но я бы призвал больше проверять данные и источники, буквально взять линейку и посмотреть, могла ли такая ракета поместиться на те эшелоны, которые были в сети. Поэтому нет, данная информация пока не подтверждена, поставки были, но это были заказные средства и номенклатуры РСЗО и САУ.

Еще один союзник РФ — Иран. Каков его уровень помощи?

— Любая помощь страдающему от санкций режиму РФ, у которого серьезные проблемы в экономике, не так все хорошо во внутренней политике, существенна. Самостоятельно российский ВПК не выгребает и не выполняет поставленные перед ним планы и задачи. Даже несмотря на то, что они пытаются повышать и увеличивать производство, поставленные планы только Россия не выполнила бы. Поэтому такая помощь со стороны союзников действенна. Но Россия хотела бы получить гораздо больше от Ирана, чем получает.

Мы не можем много комментировать, ведь идет постоянная и кропотливая работа по ослаблению позиций России в том числе и на международной арене. Определенные результаты в этом есть.

РФ потеряла влияние в Сирии через несколько дней, режим которой кроваво защищала годами. Такое себе геополитическое фиаско Путина.

— Да, это личное поражение Путина. Диктаторский режим Асада посыпался буквально через несколько дней как карточный домик. Без прямого военного вмешательства со стороны путинской России он бы посыпался раньше. Многие миллиарды долларов были вложены в эту военную авантюру, чтобы показать свою геополитическую способность и мощь. И эта авантюра для Путина окончилась фиаско.

Это прямые колоссальные денежные утраты, большие репутационные утраты, утраты в военной силе и технике. Видели кадры захвата сирийскими повстанцами разной военной техники и авиации. Поэтому, безусловно, для Путина это поражение. Не будем говорить об уничтожении их позиций в этом регионе, но это значительно ослаблено. Россия пытается оставить хоть какое-то военное присутствие и в Сирии, и в регионе. И найти себя уже в новой геополитической реальности.

Сирия. Фото: Reuters

В этой ситуации Путин сам себя переиграл, ведь эти миллиарды могли служить развитию российской экономики, но нет, все идет на войну и ничем не оправданы убийства и очередные геополитические авантюры, продолжающие сжирать российский бюджет.

Российский военный контингент, который был в Сирии, угрожает Украине?

— Каждый российский солдат угрожает Украине и каждый из них является законной целью для нас. Но российский режим пытается сохранить в Сирии свое военное присутствие и вместе с этим идет эвакуация прежде всего современного технологического вооружения.

Что касается перекидывания личного состава, то это долгий процесс. Конечно, весь мир за этим следит, в том числе и Главное управление разведки.

Сообщалось, что эвакуационные суда затонули где-то в морях…

— Когда-то мир смеялся над пускавшим дым Кузнецовым, а теперь все видят, в каком состоянии и теневой флот РФ, и ее танкеры. Ведь были прецеденты и на Черном море, уже вызвавшие экологические катастрофы. Все, что плавает по морю, еще долго могло бы ходить по морю, если бы было подобающим образом обслужено.

Какое направление не взять — повсюду технологические катастрофы. Им очень легко говорить о влиянии иностранных спецслужб, и повсюду искать следует ГУР и других наших коллег… Нам, может быть, и приятно, но на самом деле дело в другом. Россия отстает технологично. Их ограниченные ресурсы могут считаться большими по отношению к Украине, но не для современного мира.

Ведь свои средства они тратят не на развитие, а на постоянную поддержку военных действий.

Сколько военных РФ находится на территории Украины сейчас?

— Около 600 тысяч. Есть распоряжение путинского режима об очередном увеличении, уже третье с начала вторжения. Но эти рекрутинговые и мобилизационные мероприятия направлены на восполнение потерь, которые агрессор несет на территории Украины. Потери в РФ колоссальны и имеют тенденцию к увеличению.

Военные страны-агрессора. Фото: росСМИ

Что касается перспектив, то задача врага запугать нас, мол, их на территории Украины будет все больше и больше. Но в последнее время это достаточно постоянная цифра и происходящие пополнения — это исключительно пополнение потерь врага.

ГУР участвует в обменах военнопленными между Украиной и РФ. Многое не можем говорить в целях безопасности, но что можно сказать родным наших ребят?

— В первую очередь поблагодарить за поддержку. 3 тыс. 658 украинцев уже вернулись за все 48 обменов за период войны. 10 обменов прошли в этом году. Это работа, которая продолжается постоянно и нам еще очень многих нужно вернуть. Это сложный процесс, ведь мы имеем дело с постоянно игнорирующим международное право государством, Женевские конвенции. Мы хотели бы, чтобы международные институты, призванные следить за соблюдением международного права и принимать в этом непосредственное участие, работали активнее и были более субъективными.

Враг этого не хочет, поэтому максимум блокирует работу Красного креста и другие инициативы, с которыми выходит Украина. Например, создание смешанных медицинских комиссий, которые должны способствовать безусловному возвращению тяжелобольных и тяжелораненых с обеих сторон. Враг этого не хочет, потому блокирует и эти, и другие инициативы.

Но, тем не менее, работа продолжается даже в таких сложных условиях. И хорошие новости обязательно будут. Вернуться в Украину есть каждый.

Каким может быть следующий 2025 год?

— Удержусь от прогнозов, для этого есть другие популярные каналы. 2025 год будет годом борьбы, но и будет годом результатов. Украина и украинцы сделали уже очень многое для защиты собственной земли. Все мы, и Силы безопасности Украины, и военно-политическое руководство, приложим все усилия, чтобы 2025 год стал годом, когда Украина остановит российскую агрессию и к нам вернется мир.

Это пожелание всем украинцам. Это не прогноз, а задача, над которой будут работать все наши институты. Я уверен, что это будет результативно.