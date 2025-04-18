Оккупанты жалуются на отсутствие воды и просят ротацию - перехват ГУР

Российский военный. Фото: росСМИ

Украинская разведка обнародовала новый перехват телефонного разговора между двумя российскими оккупантами. Из этого разговора становится очевидным критическое состояние их обеспечения на позициях.

Перехваченный разговор обнародовала пресс-служба ГУР.

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Оккупанты жалуются на отсутствие ротации и обеспечения

Один из солдат жалуется на постоянные дожди, отсутствие медикаментов и потребность в срочной ротации. По его словам, они уже четвертый день находятся в болотистых условиях.

"Нам бы посушить перышки, мне бы перемотаться, а то мы уже четвертый день здесь купаемся в лужах", — говорит он своему товарищу.

Особое возмущение вызывает нехватка воды. Из-за проблем с логистикой захватчики вынуждены пить дождевую воду.

"Дождевой водой не напьешься, вода уже позакончилась, так что давай там, думайте", — отмечает оккупант, требуя действий от руководства.

Напомним, ВСУ предупредили о планах России штурмовать Харьковскую область — они пытаются собрать как можно больше войск и техники.

Также недавно пленные китайцы, которые воевали на стороне России в Донецкой области, рассказали о том, сколько еще китайцев подписало контракт с РФ.