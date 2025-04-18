Окупанти скаржаться на відсутність води й просять ротацію — перехоплення ГУР

Російський військовий. Фото: росЗМІ

Українська розвідка оприлюднила нове перехоплення телефонної розмови між двома російськими окупантами. Із цієї розмови стає очевидним критичний стан їхнього забезпечення на позиціях.

Перехоплену розмову оприлюднила пресслужба ГУР.

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Окупанти скаржаться на відсутність ротації та забезпечення

Один із солдатів скаржиться на постійні дощі, відсутність медикаментів і потребу в терміновій ротації. За його словами, вони вже четвертий день перебувають у болотистих умовах.

"Нам бы посушить перышки, мне бы перемотаться, а то мы уже четвертый день здесь купаемся в лужах", — каже він своєму товаришу.

Особливе обурення викликає нестача води. Через проблеми з логістикою загарбники змушені пити дощову воду.

"Дождевой водой не напьешься, вода уже позакончилась, так что давай там, думайте", — наголошує окупант, вимагаючи дій від керівництва.

Нагадаємо, ЗСУ попередили про плани Росії штурмувати Харківську область — вони намагаються зібрати якомога більше військ та техніки.

Також нещодавно полонені китайці, які воювали на боці Росії в Донецькій області, розповіли про те, скільки ще китайців підписало контракт з РФ.