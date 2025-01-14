Покровск и Мирноград могут оказаться под угрозой окружения

Военная машина едет в Покровск. Фото: Reuters

Россия активно пытается перекрыть украинские наземные линии связи в городах Покровск и Мирноград. Такие действия могут существенно осложнить снабжение украинских войск в этом регионе, что, вероятно, заставит их отступить в ближайшие месяцы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.

Читайте также:

Оккупанты могут заставить ВСУ отойти из Покровска и Мирнограда

Аналитики Института исследования войны объясняют, что основные автомагистрали Т-0405 и Т-0406, которые обеспечивают сообщение между востоком и западом, являются ключевыми для удержания позиций украинских сил.

Продвижение российских войск с целью блокирования этих трасс может повлиять на возможности Украины по передислокации войск и логистическому обеспечению защиты.

Кроме того, Москва может надеяться на наступление вглубь региона, чтобы создать условия для отхода украинских подразделений на север. Это может способствовать дальнейшему российскому продвижению к административной границе между Донецкой и Днепропетровской областями.

Командование российских войск, вероятно, рассчитывает избежать масштабных городских боев в Покровске и Мирнограде. Перекрытие ключевых путей снабжения создает предпосылки для отступления ВСУ, что позволяет России минимизировать потери в сложных боевых условиях.

Напомним, под Покровском остановилась добыча коксующегося угля на одной из важнейших шахт.

Издание Financial Times заявляло, что Россия изменила стратегию под Покровском и имеет новые планы.