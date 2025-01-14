Покровськ і Мирноград можуть опинитися під загрозою оточення

Військова машина їде в Покровськ. Фото: Reuters

Росія активно намагається перекрити українські наземні лінії зв’язку у містах Покровськ і Мирноград. Такі дії можуть суттєво ускладнити постачання українських військ у цьому регіоні, що, ймовірно, примусить їх відступити в найближчі місяці.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.

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Аналітики Інституту дослідження війни пояснюють, що сновні автомагістралі Т-0405 і Т-0406, які забезпечують сполучення між сходом і заходом, є ключовими для утримання позицій українських сил.

Просування російських військ із метою блокування цих трас може вплинути на можливості України щодо передислокації військ і логістичного забезпечення захисту.

Крім того, Москва може сподіватися на наступ углиб регіону, щоб створити умови для відходу українських підрозділів на північ. Це може сприяти подальшому російському просуванню до адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями.

Командування російських військ, ймовірно, розраховує уникнути масштабних міських боїв у Покровську та Мирнограді. Перекриття ключових шляхів постачання створює передумови для відступу ЗСУ, що дозволяє Росії мінімізувати втрати у складних бойових умовах.

Нагадаємо, під Покровськом зупинився видобуток коксівного вугілля на одній з найважливіших шахт.

Видання Financial Times заявляло, що Росія змінила стратегію під Покровськом та має нові плани.