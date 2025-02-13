Силы обороны Украины сбили 85 вражеских беспилотников Shahed

Боец ВСУ. Фото: Reuters

В ночь на 13 февраля российские войска совершили массированное воздушное нападение, запустив 140 ударных беспилотников Shahed и других дронов-имитаторов с территории РФ. Атака шла с разных направлений, в частности Орла, Курска, Брянска, Шаталова и Приморско-Ахтарска.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.

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Украинские силы обороны эффективно отразили воздушную угрозу. По подтвержденным данным, по состоянию на 09:00 было уничтожено 85 вражеских беспилотников в воздушном пространстве Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областей. Еще 52 дрона-имитатора были локально потеряны, не нанеся ущерба.

Где зафиксированы повреждения

Больше всего пострадали Одесская и Харьковская области, где зафиксированы последствия ударов. Отражение атаки осуществляли авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и другие подразделения Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Напомним, в Молдове на пограничной зоне с Украиной в селе Салча нашли российский дрон.

Вчера, 12 февраля, Россия нанесла баллистический удар по Киеву — в трех районах зафиксировали значительные разрушения, есть пострадавшие.