Сили оборони України збили 85 ворожих безпілотників Shahed

Боєць ЗСУ. Фото: Reuters

У ніч на 13 лютого російські війська здійснили масований повітряний напад, запустивши 140 ударних безпілотників Shahed та інших дронів-імітаторів з території РФ. Атака йшла з різних напрямків, зокрема Орла, Курська, Брянська, Шаталова та Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

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Українські сили оборони ефективно відбили повітряну загрозу. За підтвердженими даними, станом на 09:00 було знищено 85 ворожих безпілотників у повітряному просторі Харківської, Полтавської, Сумської, Черкаської, Чернігівської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. Ще 52 дрони-імітатори були локаційно втрачені, не завдавши шкоди.

Де зафіксовані пошкодження

Найбільше постраждали Одещина та Харківщина, де зафіксовані наслідки ударів. Відбиття атаки здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та інші підрозділи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Нагадаємо, у Молдові на прикордонній зоні з Україною у селі Салча знайшли російський дрон.

Вчора, 12 лютого, Росія завдала балістичного удару по Києву — у трьох районах зафіксували значні руйнування, є постраждалі.