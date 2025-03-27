ВСУ сбили 42 Shahed в ночь на 27 марта

Украинский военный выслеживает воздушную цель в небе. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 27 марта российские войска осуществили массированную воздушную атаку по территории Украины. Враг применил баллистическую ракету "Искандер-М" с территории Воронежской области, а также 86 беспилотных летательных аппаратов, среди которых были дроны-камикадзе Shahed и беспилотники-имитации различных типов.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.

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Средства воздушного нападения запускались с направлений Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск в РФ, а также из оккупированной Чауды в Крыму.

Для противодействия атаке были задействованы авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил ВСУ и других составляющих Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 утра официально подтверждено, что украинскими силами ПВО было сбито 42 ударных беспилотника типа Shahed, а также другие вражеские дроны, которые атаковали южные, северные и центральные регионы страны. Еще 26 вражеских БпЛА-имитаций были "потеряны локально", то есть не достигли запланированных целей и не вызвали повреждений.

Количество сбитых дронов. Фото: ВС ВСУ

Какие регионы пострадали в результате атаки

Несмотря на эффективную работу противовоздушной обороны, от последствий атаки пострадали несколько регионов. Речь идет о Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черниговской областях.

Напомним, в Харькове увеличилось количество пострадавших в результате дроновой атаки.

Также в Днепропетровской ОВА сообщили о последствиях дроновой атаки по Днепру и Никопольщине.