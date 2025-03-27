ВСУ сбили 42 Shahed в ночь на 27 марта

Россия атаковала ночью БпЛА и ракетами — сколько сбили ВС ВСУ
В ночь на 27 марта российские войска осуществили массированную воздушную атаку по территории Украины. Враг применил баллистическую ракету "Искандер-М" с территории Воронежской области, а также 86 беспилотных летательных аппаратов, среди которых были дроны-камикадзе Shahed и беспилотники-имитации различных типов.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.
Россия осуществила атаку по Украине в ночь на 27 марта
Средства воздушного нападения запускались с направлений Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск в РФ, а также из оккупированной Чауды в Крыму.
Для противодействия атаке были задействованы авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных сил ВСУ и других составляющих Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 утра официально подтверждено, что украинскими силами ПВО было сбито 42 ударных беспилотника типа Shahed, а также другие вражеские дроны, которые атаковали южные, северные и центральные регионы страны. Еще 26 вражеских БпЛА-имитаций были "потеряны локально", то есть не достигли запланированных целей и не вызвали повреждений.
Какие регионы пострадали в результате атаки
Несмотря на эффективную работу противовоздушной обороны, от последствий атаки пострадали несколько регионов. Речь идет о Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черниговской областях.
Напомним, в Харькове увеличилось количество пострадавших в результате дроновой атаки.
Также в Днепропетровской ОВА сообщили о последствиях дроновой атаки по Днепру и Никопольщине.
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