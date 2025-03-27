ЗСУ збили 42 Shahed у ніч проти 27 березня

Український військовий вистежує повітряну ціль в небі. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 27 березня російські війська здійснили масовану повітряну атаку по території України. Ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М" з території Воронезької області, а також 86 безпілотних літальних апаратів, серед яких були дрони-камікадзе Shahed і безпілотники-імітації різних типів.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

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Засоби повітряного нападу запускалися з напрямків Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також з окупованої Чауди в Криму.

Для протидії атаці були залучені авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних сил ЗСУ й інших складників Сил оборони України.

Станом на 09:00 ранку офіційно підтверджено, що українськими силами ППО було збито 42 ударні безпілотники типу Shahed, а також інші ворожі дрони, які атакували південні, північні та центральні регіони країни. Ще 26 ворожих БпЛА-імітацій були "втрачені локаційно", тобто не досягли запланованих цілей і не спричинили пошкоджень.

Кількість збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

Які регіони постраждали внаслідок атаки

Попри ефективну роботу протиповітряної оборони, від наслідків атаки постраждали кілька регіонів. Йдеться про Харківську, Сумську, Дніпропетровську та Чернігівську області.

Нагадаємо, у Харкові збільшилась кількість постраждалих внаслідок дронової атаки.

Також у Дніпропетровській ОВА повідомили про наслідки дронової атаки по Дніпру та Нікопольщині.