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Росія атакувала вночі БпЛА і ракетами — скільки збили ПС ЗСУ

27 березня 2025 09:48
Анастасія Постоєнко - Редактор
ЗСУ збили 42 Shahed у ніч проти 27 березня
Український військовий вистежує повітряну ціль в небі. Фото: Генштаб ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

У ніч на 27 березня російські війська здійснили масовану повітряну атаку по території України. Ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М" з території Воронезької області, а також 86 безпілотних літальних апаратів, серед яких були дрони-камікадзе Shahed і безпілотники-імітації різних типів.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України

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Засоби повітряного нападу запускалися з напрямків Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також з окупованої Чауди в Криму.

Для протидії атаці були залучені авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних сил ЗСУ й інших складників Сил оборони України.

Станом на 09:00 ранку офіційно підтверджено, що українськими силами ППО було збито 42 ударні безпілотники типу Shahed, а також інші ворожі дрони, які атакували південні, північні та центральні регіони країни. Ще 26 ворожих БпЛА-імітацій були "втрачені локаційно", тобто не досягли запланованих цілей і не спричинили пошкоджень.

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Кількість збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

Які регіони постраждали внаслідок атаки

Попри ефективну роботу протиповітряної оборони, від наслідків атаки постраждали кілька регіонів. Йдеться про Харківську, Сумську, Дніпропетровську та Чернігівську області.

Нагадаємо, у Харкові збільшилась кількість постраждалих внаслідок дронової атаки. 

Також у Дніпропетровській ОВА повідомили про наслідки дронової атаки по Дніпру та Нікопольщині. 

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