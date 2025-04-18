В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых ракет и дронов 18 апреля

Военнослужащий Воздушных сил ВСУ. Фото: Командование ВС ВСУ

Российская армия в ночь на 18 апреля атаковала воздушными средствами Украину. Использовали ракеты и беспилотники различных видов.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины.

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Всего было зафиксировано 43 воздушные цели. Из них было шесть ракет и еще 37 дронов различных типов, в частности, дроны-камикадзе и беспилотники-имитаторы.

Отмечается, что пуски баллистической ракеты "Искандер-М" осуществляли с оккупированного полуострова Крым. Еще пять крылатых ракет "Искандер-К" запустили по Украине с оккупированной территории Запорожской области. А 37 ударных БпЛА, в частности типа Shahed, атаковали украинские территории с направлений Курска и Миллерово в России.

Сколько целей сбила украинская ПВО

Количество сбитых вражеских средств. Фото: ПС ВСУ

По состоянию на 09:30 утра официально подтверждено уничтожение 26 вражеских воздушных целей: трех крылатых ракет "Искандер-К" и 23 ударных дронов Shahed. Еще десять дронов-имитаций были потеряны.

В результате атаки повреждения получили несколько регионов: Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Киевская области.

Напомним, в Харькове продолжается ликвидация последствий российской ракетной атаки по Харькову. По последним данным в результате ракетного удара в городе по меньшей мере 74 раненых, 15 домов получили повреждения.