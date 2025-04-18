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Росія атакувала вночі 43 повітряними цілями — скільки збила ППО

18 квітня 2025 10:21
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих ракет та дронів 18 квітня
Військовослужбовець Повітряних сил ЗСУ. Фото: Командування ПС ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Російська армія в ніч проти 18 квітня атакувала повітряними засобами Україну. Вони використали ракети та безпілотники різних видів.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил України

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Загалом було зафіксовано 43 повітряні цілі. З них було шість ракет та ще 37 дронів різних типів, зокрема, дрони-камікадзе і безпілотники-імітатори.

Зазначається, що пуски балістичної ракети "Іскандер-М" здійснювали з окупованого півострова Крим. Ще п'ять крилатих ракет "Іскандер-К" запустили по Україні із окупованої території Запорізької області. А 37 ударних БпЛА, зокрема типу Shahed, атакували українські території з напрямків Курська та Міллерово в Росії.

Скільки цілей збила українська ППО

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Кількість збитих ворожих засобів. Фото: ПС ЗСУ

Станом на 09:30 ранку офіційно підтверджено знищення 26 ворожих повітряних цілей: трьох крилатих ракет "Іскандер-К" та 23 ударних дронів Shahed. Ще десять дронів-імітацій було втрачено. 

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали кілька регіонів: Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська та Київська області.

Нагадаємо, у Харкові триває ліквідація наслідків російської ракетної атаки по Харкову. За останніми даними внаслідок ракетного удару у місті щонайменше 74 поранених, 15 будинків отримали пошкодження

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