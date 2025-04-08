Украинская ПВО уничтожила вражеские дроны во время ночной атаки 8 апреля

Украинский военный. Фото: Командование ПС ВСУ

В ночь на 8 апреля 2025 года Россия осуществила очередную воздушную атаку на территорию Украины. Оккупанты нанесли баллистический ракетный удар "Искандером-М" из района Курска и запустили 46 ударных дронов Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов из района Приморско-Ахтарска.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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По данным Сил обороны Украины, воздушная группировка обороны и мобильные огневые группы вместе с подразделениями радиоэлектронной борьбы отражали эту масштабную атаку в течение ночи.

По состоянию на 08:00 было официально подтверждено уничтожение 9 ударных беспилотников, преимущественно на востоке и севере страны.

Количество сбитых вражеских целей. Фото: ПС ВСУ

Кроме того, еще 31 беспилотник-имитатор был потерян российской армией в полете — эти аппараты не смогли достичь целей и не имели негативных последствий для Украины.

Несмотря на успешную работу ПВО, ударам подверглись Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области. Подробности о характере повреждений и возможных жертв пока уточняются.

Напомним, Россия ежедневно атакует Украину дронами и ракетами — известно, сколько целей сбили ВС ВСУ в ночь на 6 апреля.

Также авиаэксперт назвал количество "Шахедов", которые способна производить Россия ежедневно.