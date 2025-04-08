Українська ППО знищила ворожі дрони під час нічної атаки 8 квітня

Росія атакувала Україну БпЛА вночі — скільки знешкодили цілей
У ніч проти 8 квітня 2025 року Росія здійснила чергову повітряну атаку на територію України. Окупанти завдали балістичний ракетний удар "Іскандером-М" з району Курська та запустили 46 ударних дронів Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів з району Приморсько-Ахтарська.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Скільки цілей вдалося відбити
За даними Сил оборони України, повітряне угруповання оборони та мобільні вогневі групи разом із підрозділами радіоелектронної боротьби відбивали цю масштабну атаку протягом ночі.
Станом на 08:00 було офіційно підтверджено знищення 9 ударних безпілотників, переважно на сході та півночі країни.
Крім того, ще 31 безпілотник-імітатор був втрачений російською армією в польоті — ці апарати не змогли досягти цілей і не мали негативних наслідків для України.
Попри успішну роботу ППО, ударів зазнали Харківська, Дніпропетровська та Донецька області. Подробиці щодо характеру пошкоджень і можливих жертв наразі уточнюються.
Нагадаємо, Росія щоденно атакує Україну дронами та ракетами — відомо, скільки цілей збили ПС ЗСУ в ніч проти 6 квітня.
Також авіаексперт назвав кількість "Шахедів", які здатна виготовляти Росія щоденно.
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