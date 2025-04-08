Українська ППО знищила ворожі дрони під час нічної атаки 8 квітня

Український військовий. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч проти 8 квітня 2025 року Росія здійснила чергову повітряну атаку на територію України. Окупанти завдали балістичний ракетний удар "Іскандером-М" з району Курська та запустили 46 ударних дронів Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів з району Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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Скільки цілей вдалося відбити

За даними Сил оборони України, повітряне угруповання оборони та мобільні вогневі групи разом із підрозділами радіоелектронної боротьби відбивали цю масштабну атаку протягом ночі.

Станом на 08:00 було офіційно підтверджено знищення 9 ударних безпілотників, переважно на сході та півночі країни.

Кількість збитих ворожих цілей. Фото: ПС ЗСУ

Крім того, ще 31 безпілотник-імітатор був втрачений російською армією в польоті — ці апарати не змогли досягти цілей і не мали негативних наслідків для України.

Попри успішну роботу ППО, ударів зазнали Харківська, Дніпропетровська та Донецька області. Подробиці щодо характеру пошкоджень і можливих жертв наразі уточнюються.

Нагадаємо, Росія щоденно атакує Україну дронами та ракетами — відомо, скільки цілей збили ПС ЗСУ в ніч проти 6 квітня.

Також авіаексперт назвав кількість "Шахедів", які здатна виготовляти Росія щоденно.